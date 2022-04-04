moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

呂志宏：NFT的未來出路

【明報專訊】經歷了2021年現象級的暴漲後，NFT交易量在2022年第一季度達到了驚人的220億美元，與一年前相比漲了18倍有餘。巨大而看漲的市場機會吸引着各類玩家加入：除了Pak、Beeple等早已進場的數字藝術家，Adidas、D&G等知名品牌，以及周杰倫、余文樂等跨界藝人也紛紛推出了自己的NFT項目，並在市場上得到不俗的反應。

頭像類NFT 成Web 3.0社交模式

在最大的NFT交易平台OpenSea上，目前市場上交易量排名靠前的大多是頭像類NFT，以21%的數量佔據了總市值的52%。頭像類NFT作為一種新型數字身分符號，隨着社區認同形成和名流背書，逐漸發展為Web 3.0中社交互動方式。長遠來看，頭像類NFT或將成為社區成員進入元宇宙的先決條件。

而最近得到周星馳站台的NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》將大眾視野帶向了藝術類NFT。這類NFT有着可被大眾辨識與認同的IP屬性，本身就伴隨着廣泛的潛在受眾及高價值的可持續交易機會。藝術類NFT買家和實體藝術品買家的購買動機並無差別，除了收藏、保值外，購買動機或是藝術家的粉絲，或出於對作品的真愛。如果加上主創團隊IP二次創作的故事解讀和世界觀構建，藝術類NFT愈發能滿足買家的熱情和人性的佔有慾，其收藏價值更上一層樓。

連日來，市場上不乏諸如Hollywood經紀公司Creative Artists Agency簽約NFT項目Cool Cats，女演員Reese Witherspoon工作室計劃為WoW NFT項目製作電影，以及漫威製片人Ari Arad工作室宣布將製作一部改編自藝術家Ben Mauro's的NFT電影等新聞。早期NFT藍籌項目CryptoPunks，BAYC亦紛紛傳出將涉足娛樂產業聯名產品的消息。種種迹象皆表明，與娛樂產業等大IP持份者聯手出品NFT項目大有引領市場浪潮的勢頭。

聯手娛樂大IP持份者 勢領導潮流

作為一種技術手段和價值載體，NFT的價值核心是內容與創意，娛樂產業NFT項目的聯名作品憑其IP背後的龐大受眾基數，或將引領未來NFT市場的發展風向，有巨大的市場規模和行業應用潛力亟待釋放。但值得注意的是，有鑑於各國金融監管機構正積極研究虛擬資產納入監管範圍，投資者需加倍小心衡量虛擬資產的風險，謹慎入市。

香港數碼資產學會幹事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[呂志宏 加密解碼]