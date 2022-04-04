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何啟聰：百元關料有支持 阿里牛吼59378

標籤：何啟聰

【明報專訊】中概股退市憂慮發酵，阿里巴巴（9988）上周五曾急跌逾半成，但低位仍力守105元，收市跌幅收窄至約2%，但未能重返110元以上。100元關口或具明顯支持，120元阻力不易突破。看好可考慮阿里牛證59378，收回價98元，行使價96元，槓桿比率約7.8倍。相反看淡或可留意阿里熊證64070，收回價120元，行使價122元，槓桿比率約8.2倍。

其他非中概股的大型科企窄幅整固，美團（3690）上周五雖曾跌逾6%至145元邊緣，但跌幅逐步收窄，一度倒升，收市微跌不足1%，短線或傾向在150元附近橫行。

美團走勢上仍未見轉勢，投資者對科技股前景暫未轉樂觀，資金反手開淡倉，主要考慮中距離熊證，以免引伸回落對持輪帶來風險。看淡或可考慮美團熊證64197，收回價170元，行使價173元，槓桿比率約8倍。看好可留意美團牛證63386，收回價141.88元，行使價138.88元，槓桿比率約8.2倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]