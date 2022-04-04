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陳永傑：美國加息 小心翼翼

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國經已展開加息行動，在通脹高企、經濟轉弱之外，美國總債務突然爆升3萬億美元至89萬億美元，令加息步伐如履薄冰，控制難度大大提高。

聯儲局日前3年以來首次加息0.25厘，點陣圖顯示，聯儲局預料今年底利率將升到1.75厘至2厘，委員預測中值為1.9厘，意味着今年餘下每次會議都可能加息。

美國展開加息步伐，但經濟形勢並非只有通脹那麼簡單，而是經濟轉弱正在來臨。

聯儲局主席鮑威爾表示，加息及縮表的時機已經來臨，經濟面臨高度不確定，聯儲局將今年經濟增長預測由4%下調至2.8%，但認為經濟及就業市場仍然相當強勁，可承受加息。今年將會穩步加息，未來會視乎數據表現，如情况適宜更快加息，聯儲局亦會這樣做。至於縮表，正在敲定有關細節，數星期內公布的會議紀錄將披露更多詳情。縮表會採取與上一輪周期類似的框架做法，但會以更快速度及更早縮表。

美政府及國民負債增 加息再受限

鮑威爾表示，俄羅斯烏克蘭交戰導致美國通脹有進一步上升壓力，但仍然預期通脹今年下半年會回落，但通脹將比預期更長時間才會重返2%的目標，若果通脹並無趨於緩和，聯儲局將採取必要行動。

美國最近通脹達到7.9 %，甚至日後有可能超越8%，加息加2厘至3厘仍然是「實質負利率」，經濟放緩亦有滯脹的危險，加息幅度要異常小心。加太多經濟吃不消，加得太少控制不了通脹。近日美國總負債突然飈升3萬億美元，政府及國民負債大增，加息再受限制。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]