廖偉強：放寬防疫 樓市勢暢旺

政府已經預告在4月21日將會逐步放寬社交距離，各行各業略為見到曙光，特別是飲食行業。

放寬社交距離是好消息，其實很多行業已經停擺接近4個月，估計全年業績能夠做到收支平衡已是萬幸！但從另一個角度去看，積聚了4個月的爆發力將會很厲害，因為香港市民已經忍受不了抗疫疲勞，相信放寬社交距離後的報復式消費將會急速反彈。

發展商需追趕全年業績

屆時各行各業都會受惠，地產代理做生意都是一樣可以受益，舖位將會首承其利，起碼租金有機會可以反彈，以筆者最近的觀察，先知先覺的投資者已經四出尋覓優質盤源，特別是低價的舖位，不用等待已經輕易沽出！

住宅方面，早前因為擔心疫情，買家都會足不出戶，亦有很多業主不願意接受買家參觀，對地產代理做生意倍添困難，放寬社交距離措施後，二手買賣將會活躍起來，特別是新盤方面，發展商需要追趕全年業績，一定會盡快推出已可發售的新盤，在新盤的氣氛帶動下，地產市場絕對有機會再度活躍起來，代理的生意有望可以收復失地！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]