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廖偉強：放寬防疫 樓市勢暢旺

標籤：廖偉強

【明報專訊】筆者從事地產代理行業，對不同類別物業的狀况都會關注，自從2019年社會運動，再經歷新冠病毒的肆虐，香港與內地及外國的人員往來已經幾乎全部停止，旅遊業肯定是最受衝擊的行業，沒有遊客的香港，很多旅遊區域的店舖已經關門大吉，部分旅遊區域店舖的業主為了生計，只要有經營者能夠負擔的租金都會考慮，所以很多旅遊區域店舖售賣的產品已經變為民生消費產品，正所謂窮則變，變則通！

政府已經預告在4月21日將會逐步放寬社交距離，各行各業略為見到曙光，特別是飲食行業。

放寬社交距離是好消息，其實很多行業已經停擺接近4個月，估計全年業績能夠做到收支平衡已是萬幸！但從另一個角度去看，積聚了4個月的爆發力將會很厲害，因為香港市民已經忍受不了抗疫疲勞，相信放寬社交距離後的報復式消費將會急速反彈。

發展商需追趕全年業績

屆時各行各業都會受惠，地產代理做生意都是一樣可以受益，舖位將會首承其利，起碼租金有機會可以反彈，以筆者最近的觀察，先知先覺的投資者已經四出尋覓優質盤源，特別是低價的舖位，不用等待已經輕易沽出！

住宅方面，早前因為擔心疫情，買家都會足不出戶，亦有很多業主不願意接受買家參觀，對地產代理做生意倍添困難，放寬社交距離措施後，二手買賣將會活躍起來，特別是新盤方面，發展商需要追趕全年業績，一定會盡快推出已可發售的新盤，在新盤的氣氛帶動下，地產市場絕對有機會再度活躍起來，代理的生意有望可以收復失地！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]