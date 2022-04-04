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布少明：樓價再跌空間有限

標籤：布少明

【明報專訊】回溯香港樓價於去年8月登上高位後，至今輾轉回落。近期有朋友提出疑問：現在樓價回調，理應是入市好時機，不過假如現在入市，又怕買完後跌勢持續；但不入市，又怕樓市突然急升，「追唔切貨」。究竟樓價跌完未？

自第五波疫情爆發令整體樓市急煞停，加上俄烏戰事、美國加息，以及股市回調等利淡因素夾擊，樓價持續整固。差估署日前公布2月份私人住宅售價指數，按月跌約2.1%；至於本行美聯樓價指數最新報166.45點，連跌5周，本年迄今累跌約3%，單計3月已跌約1.5%，與去年紀錄高位相比跌約6.1%。在樓價持續整固後，二手已不乏買家趁低吸納，乍現「遲來的小陽春」。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑3月21日至3月27日一周合共錄133宗成交，按周急升約九成，創45周新高。

頂多是「有微調 無大跌」

總結以往數波疫情的經驗，本港樓價均於疫情受控後回升，因此個人預測樓價再跌空間有限，頂多是「有微調、無大跌」，甚至出現「追落後」式回升，目前樓價偏軟絕對是買家入市的好時機。另一方面，發展商已開始試推貨尾單位測試市場水溫，視乎反應再調整未來推盤策略，估計隨着限聚令分階段放寬，一手積壓的推盤量將會爆發，有助刺激樓市氣氛。

此外，根據差估署最新數據，2月份租金指數結束4連跌，相信與疫情下不少買家轉買為租有關。當平租盤被市場消化，租客需要以較高租金承租單位；配合早前財案推出的租金扣稅措施，預期租金將止跌回升，在租金回報提高下，有助提振買家入市決心。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]