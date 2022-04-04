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馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市趨旺

標籤：馬泰陽

【明報專訊】差餉物業估價署最新公布2月份私人住宅售價指數為382.1點，按月跌逾2%，連跌兩個月並見13個月新低。惟2月正值農曆新年，屬傳統淡季，加上第五波疫情發酵，拖累樓市表現，但有準買家趁疫情期間有業主減價而入市，相信隨着大市氣氛逐步改善，次季樓市有望扭轉頹勢。

差估署公布《香港物業報告2022》初步統計數字，去年私人住宅落成量達14390伙，按年減31%，相信主要受疫情影響，部分單位順延落成。報告預測今年私人住宅落成量達22850伙，按年增58.8%，當中新界區的供應量最多，估65%。另外，報告顯示去年私樓空置率微降4.1%，相當於50160個單位，反映本港住屋需求殷切。

第五波疫情確診數字稍回落，政府各項防疫措施有望4月底逐步放寬，市場氣氛逐漸回暖。發展商積極部署推出部分貨尾及招標單位測試市場反應。隨市場氣氛好轉，這些單位在市場有不俗表現，增加發展商推售信心，相信各大發展商將會積極推盤，一手市場有望於次季「百花齊放」。

準買家尋寶 帶動二手交投

二手市場方面，放寬按保效應浮現，加上部分業主願擴大議價空間，令二手市場交投大增。另在換樓鏈啟動下，2房以上至3房的換樓市場看高一線。美孚新邨去年樓價「超跌」，跌幅約5.4%，今年平均呎價維持在約1.2萬元水平，平均呎價仍「低水」，因此有不少準買家「尋寶」，帶動區內交投。此外，居屋申請超額逾27倍，反映市民置業需求有增無減，相信待疫情回穩，發展商重新推售新盤，加上「波叔plan」刺激二手交投，樓市氣氛將轉趨熾熱。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]