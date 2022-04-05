首批5受託人明年進駐積金易 獲資助最多共2.1億 財庫局：補貼先行者風險

【明報專訊】強積金網上平台「積金易」預計在2025年全面推出，財庫局常任秘書長甄美薇昨日在立法會財經事務委員會交代項目進展，表示平台已進入重要開發階段。為確保平台在首階段順利運作，積金局已接納萬通信託、交通銀行信託、中國人壽信託、加皇信託和東亞銀行信託申請，將旗下5個強積金計劃，在明年4月成為首批遷移進入積金易平台受託人，並將獲局方提供最多共2.1億元資金，局方解釋，主要是用以補償先行者所受風險。
據了解，一旦受託人完成遷移工作，客戶便可使用積金易平台，毋須等待2025年一同開通。甄美薇表示，政府預計會在明年首季，公布其他強積金受託人開始遷移至積金易的時間，估計至2025年初，所有受託人的強積金計劃將完成過渡，積金易便可以全面運作。
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據財庫局提交文件，目前13個強積金受託人管理的27個計劃，合共擁有逾1000萬個強積金帳戶，計劃資產管理規模不一，轉移時有不同程度的技術和營運風險。因為規模小的強積金計劃面臨技術挑戰相對較小，在確保風險可控、順利過渡的原則下，將按受託人資產管理規模，由小至大依次加入積金易平台。根據截至去年底資料，今次首批加入的5個受託人，市佔率俱屬最小的一群（見圖）。
積金局今次在49億元積金易開發費用中撥出2.1億元，鼓勵受託人盡早加入平台，上述5名率先加入的受託人可各獲3000萬至4000萬元資金。甄美薇表示，他們有相當的資產管理規模、管理計劃總數和強積金帳目，符合先行計劃要求，通過當局審批。積金局預計，積金易正式運作後，首兩年受託人行政費可減三成，甄美薇表示，首批受託人加入平台後，將會率先調降行政費。
各大強積金受託人日後均需使用積金易平台，對於為何向先行參與者撥款，財庫局解釋，早期加入平台受託人，率先將系統連接至平台過程會產生變數，使用平台存在頗高風險，因此當局提供資助，以支付過渡和風險管理成本。積金局將監督受託人加入平台計劃，若沒有遵守當局要求，將面臨罰款。
財庫局預計，積金易系統開發將在今年底完成，明年4月完成測試後準備就緒。有議員關注平台資訊安全風險，甄表示，積金易平台將有不同層次監控，除了內部控制，亦會有第三方機構監察平台運作，當局會在前端監察，不會等待出現問題後補救。除系統開發，甄表示，目前積金易平台正在草擬《運作守則》，界定平台營運方式、如何提供行政服務及協助受託人履行行政職責，目標在今年完成草擬。平台推出後將減少受託人合規負擔，積金局亦正精簡制度監管框架，檢討現行指引。