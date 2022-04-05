中概股退市憂慮減 恒指彈逾460點

恒生科指飈逾5.4%

中資科網股中，恒指重磅股騰訊（0700）及美團（3690）更分別升3%及7.4%，亦令恒指順勢抽升，全日漲462點，收報22,502點，創超過1個月新高。

雖然昨天科網股及中概股獲投資者入市追捧，但由於滬深港股通因為內地假期停市之下暫停，大市整體成交額僅剛剛過千億元，全日成交1028億元，成交主要側重於騰訊、美團及阿里巴巴（9988），分別達到60.73億、49.79億及47.31億元。中概股股價全面炒高，當中嗶哩嗶哩（9626）升幅最大，升13.3%，百度（9888）亦抽高7.8%（見表）。恒指夜期方面，截至昨晚11時半報22601點，高水99點。

景順亞洲（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，中證監啟動了《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》的修訂工作，這是內地幫助解決美國上市中資股審計問題的重要一步。修訂表明，中國願意協助境外上市公司配合美國監管當局的審計要求，這也表明中國當局正試圖在國家安全和全球金融市場的商業發展之間取得平衡。

Mike Shiao認為公司退市的可能性已經降低，有可能消除中國公司的重大風險，這種正面的發展可能觸發ADR股價的短期反彈。Mike Shiao又指出，距離2024年首個退市「死線」尚有一段時間，他們期望審計底稿問題能夠在之前得到解決。

寶龍地產罕見升逾21%

另外，由於市場憧憬內房政策持續鬆綁，利好消息刺激投資者入市追入內房股及物業管理股。儘管寶龍地產（1238）被野村剔出首選內房股之列，但其股價仍罕見大升逾21%（見另稿）；另龍頭內房股萬科企業（2202）亦升11.2%。物管股方面，碧桂園服務（6098）更大升16.2%。