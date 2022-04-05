英金監局檢討LME停市復市措施

LME稱獨立檢討 長遠引入波幅限制

聯合聲明表示FCA、英倫銀行及其旗下審慎監管局（PRA）已聚焦鎳市場的有序恢復交易，監管機構預期，在鎳市恢復買賣情况下 ，LME及LME結算公司應保持警惕，直至情况完全處理好。FCA及英倫銀行擬委任具經驗人士檢討及匯報。FCA及英倫銀行會對檢討報告予以考慮，以確定是否採取進一步行動及宣布未來採取的步驟。PRA及FCA會進一步依據監督流程與在市場持有顯著倉位的機構交流，評估在鎳市場期間有關機構的風險管理及管治情况。

鎳市停市及復市事件，引起市場討論LME的市場結構，特別是探討到LME及相關市場透明度等基本問題。FCA已與LME討論一些建議，並預期LME會因應近期事件，清楚考慮未來塑造市場結構的方向。LME亦已經同意，委任額外的獨立董事加強管治，及現正檢討董事技能及組成所帶來的好處。LME表示已因應鎳市近期發生事件作獨立檢討，會保留權利，在等待獨立檢討結果出爐之前，進一步採取中期措施保持市場穩定。獨立檢討會就鎳市大波動期間，尤其場外OTC市場的交易及倉位情况全面作法證檢討、評估市場參與者提出的市場改革建議、長遠需要引入波幅限制機制、更嚴謹的倉位管理措施，及評估持份者提出的建議。