花旗下調澳門賭收預測 全年僅及疫前36%

【明報專訊】澳門博監局早前公布3月份當地博彩收入約36.72億澳門元，按年大跌逾五成。花旗發表報告指因應疫情變化，將今年全年賭收預測下調至1050億澳門元，較此前預測調低約24%，金額僅相當於疫情爆發前2019年的36%，該行相應將六大賭企的目標價調低3%至12%。