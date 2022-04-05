港潮牌網併SPAC美上市 溢價逾四成 HYPEBEAST估值料超41億元

HYPEBEAST完全合併後淨袋14億

受消息帶動，HYPEBEAST昨日股價持續於高位爭持，中午曾升最多45%，全日收市升39.5%，報1.13元。集團表示，今次業務合併後，將以每68.45股合併為1股比例進行股份合併，完成後將以每股發行價10美元（即約78港元）發行最多2218.3萬股股份，總代價約17.3億元，發行價較HYPEBEAST上周五（1日）收市價溢價約40.67%。

集團表示，完成合併後將可取得Iron Spark所持約1.81億美元（約14.12億港元），資金將用於發展業務及提升資訊科技系統。

此外，集團亦會向上市後私募投資者（Private Investment in Public Equity ）進行私人配售，投資者包括基金Telemark Fund、Iron Spark Opportunity、韓國上市科隆工業（韓：120110）、賽亞控股（韓：058650）、還包括美式足球NFL傳奇四分衛Tom Brady、女網球手大坂直美、著名演員和製片Jonah Hill等，總代價約1.04億元。

大坂直美Tom Brady有投資 創辦人持股攤薄至40%

集團預期，交易完成後，創辦人兼主席馬柏榮持股將由72.31%攤薄至40.54%，而原來Iron Spark的股東則持有HYPEBEAST約31.17%股權。另外，Iron Spark行政總裁Joshua Lee Spear和NIKE前總裁Trevor Edwards，預計將會加入HYPEBEAST董事會。

翻查資料，HYPEBEAST前身為港人馬柏榮2005年時創立的運動鞋博客，其後逐步演變成一個時尚品牌網站，收入由2015年約2000萬美元，增至去年約1.12億美元。不過，HYPEBEAST於2016年在香港GEM上市，初期備受追捧，市值曾高達56億元，惟其後即使2019年轉主板上市，股價及成交均未見突出（見圖），未知今次與SPAC合併赴美上市能否改變命運。

明報記者 周綺琪