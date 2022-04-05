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雅居樂售垃圾發電項目股權套逾6億

【明報專訊】雅居樂（3383）繼今年初公布向海螺創業（0586）出售5個位於廣東的項目後，集團昨日公布，再向海螺創業出售第6個項目——湖南惠明環保科技約九成股權連同股東貸款，套現6.62億元（人民幣，下同）；交易完成後料將錄得約3.37億元收益。

受消息刺激，雅居樂股價全日收升約一成；海螺創業升逾3%。

股價升一成 今年先後出售6項目

雅居樂受債務影響頻頻賣產套現。集團與海螺創業於今年1月底訂立戰略合作協議，向後者出售5個項目，若計及是次交易，有關收購價總額約13.45億元，連同4.47億元股東貸款，總代價約17.92億元；項目公司將向雅居樂派付的股息約1.42億元，集團預計其自交易獲得現金流量將增加約21.57億元。

是次出售項目主要從事垃圾焚燒發電業務。雅居樂表示，出售項目可分散集團的財務風險，並協助集團滿足其發展其房地產項目的營運資金需求。

雅居樂未能在限期前公布經審核2021年度業績報告，標普認為削弱集團的報告、治理及風險管理能力，若報告進一步延發，其債務到期可能將加速，融資渠道或將收緊，而進一步削弱其流動性。

恒大海花島負責人全問責

此外，仍繼續停牌的中國恒大（3333）旗下海南儋州市填海項目海花島有39幢樓宇或涉違規，去年底遭責令拆除，其後恒大申請行政覆議。內媒引消息指出，當局經覆議後，將由「拆除」改為「沒收」。

另外，負責部門已對張琦、林東等8名責任人予以問責處理，對其他相關責任人員將依規依紀依法進一步調查。