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馬斯克成Twitter大股東 貼文轟破壞民主前入股 昨股價曾飈27%

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）上月底才在Twitter（美：TWTR）發帖，質疑Twitter沒有維護言論自由，透露自己正「認真考慮」另建社交平台，不料美國證交會（SEC）昨公布的申報文件顯示，馬斯克竟在上月中購入了逾7348萬股Twitter，相當於9.2%的股權，成為Twitter最大股東。受此消息刺激，Twitter股價早段最多升近27%，高見49.78美元。

科技股領漲，納指午夜前升逾1%，未受債息倒掛的影響。美國2年期與10年期國債、5年期與30年期國債的孳息率昨晚繼續倒掛，但未引起市場太大的擔憂。不過市場對原油供應的憂慮，推動國際油價昨晚升逾3%。

持股近一成 多創辦人逾3倍

根據《金融時報》的數據，馬斯克的持股較Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）所持的2.25%股份，還要多出3倍以上。若以周五的39.31美元收市價計算，馬斯克對Twitter的持股價值達28.9億美元（約225.4億港元）。

馬斯克在3月25日發帖，表示言論自由對一個有效的民主制度最為重要，並向粉絲發起民調，詢問他們是否認為Twitter的營運嚴格遵守言論自由的原則，在超過200萬作出回應的網民當中，70.4%認為Twitter沒有維護言論自由。

曾揚言另設社交平台

馬斯克形容，Twitter是公眾的言論廣場，不遵守言論自由原則，是從根本上破壞民主。他又透露，正認真考慮是否另起爐灶。

雖然馬斯克目前僅持有Twitter的被動股權（passive stake），但市場人士預期他可能增持，從而在Twitter發揮影響力。Wedbush分析師Dan Ives稱，馬斯克可能會嘗試對Twitter採取更激進的立場，最終可能導致某種形式的收購。

有別於Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）及Snap（美：SNAP）等科技公司，Twitter創辦人沒有特殊投票控制權，使其易受外部壓力影響。

言論「誤導」投資者有前科

馬斯克的潛在介入，可能為Twitter行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）帶來更大的考驗。阿格拉瓦爾去年11月接替多爾西成為CEO。他矢言要加強問責制，加快決策效率，並改善產品。該公司的目標是在2023年底前，令年收入增長1倍至75億美元。

馬斯克本身是Twitter常客，擁有超過8000萬追隨者。不過他常在Twitter口沒遮攔，令他惹上不少麻煩。2018年8月，他發帖聲稱，考慮以每股420美元將特斯拉私有化，並指交易資金已到位。他其後承認有關計劃未成事，被SEC指其涉嫌誤導投資者。雙方最終和解，而馬斯克須辭去特斯拉董事長職務，並在發表可能影響特斯拉股價的言論前，須尋求特斯拉的律師許可。馬斯克認為SEC壓制其言論自由，正爭取終止這規定。

（綜合報道）

[國際金融]