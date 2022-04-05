薛偉傑：Facebook再爆醜聞 疑聘公關抹黑TikTok

3月30日，《華盛頓郵報》發表長文報道，指Meta聘用美國數一數二大的右派政治公關顧問公司Targeted Victory，在過去一年策劃了一場「反TikTok運動」，在全美國散播不利TikTok的負面消息，甚至達到編造謠言的程度，一方面為這個競爭對手製造麻煩，另一方面亦藉此分散外界對該公司的注意力。

《華盛頓郵報》取得的Targeted Victory內部電子郵件顯示，該公司致力將TikTok描繪為一個對美國青少年和社會有危害的應用程式。

有Targeted Victory員工在其中一封電子郵件中表示，該公司需要發出這樣的信息：「雖然Facebook是目前的出氣袋，但TikTok才是真正的威脅。」

指TikTok「摑老師」挑戰荼毒青年

至於具體的操作手法，則包括以下幾招。第一，是危言聳聽地聲稱，有一些「挑戰」正在或即將在TikTok上流傳熱爆，包括：「偷竊挑戰」（偷竊或破壞學校財物）、「掌摑老師挑戰」，指不少青少年學生爭相以偷走學校的紙巾、口罩、馬桶以及打老師為榮，以營造TikTok荼毒青少年的形象。

第二，在一些關鍵地方選區的報章，以青少年父母等名義發表投稿或讀者來信，表示對TikTok深感憂慮，希望藉此令當地政府官員和美國國會議員加入監察組織，來調查TikTok對青少年的影響。

第三，在文宣上，經常突出TikTok的「出身」問題──即其母公司「字節跳動」乃中國公司，以引發美國人對於其數據安全問題的憂慮。

據報道，在這場反TikTok文宣運動中，共有數以十計的小型公關公司接到Targeted Victory的外判工作，可見規模和動員人數不小。因此，密歇根州、明尼蘇達州、華盛頓等多個地區的媒體去年都曾跟進報道。而在參議員Richard Blumenthal要求下，美國參議院旗下的委員會更曾經舉行聽證會，傳召TikTok的高管，要求後者就「其應用程式是否一再被濫用，以推動和鼓勵有害和破壞性的行為」的問題作證。

美國教師聯盟斥煽風點火可恥

然而，各地的學校、警察和監察機關如臨大敵地過了一段時間之後，卻發覺「偷竊挑戰」、「掌摑老師挑戰」並未有真的在TikTok上大量流傳和熱爆，也沒有多少人仿效。

《華盛頓郵報》和網站Insider現時甚至認為，這些「挑戰」最先其實是在Facebook上被提及，而非TikTok。

有評論認為，以《華盛頓郵報》的聲譽，以及美國主流媒體現時立場絕無可能親中，一般都相信，它刊出這篇報道之前，應該已經過深思熟慮，以及確實掌握了一些可信的證據（包括它提及的Targeted Victory內部電子郵件）。

美國教師聯盟（AFT）主席Randi Weingarten批評，Facebook為「偷竊挑戰」、「掌摑老師挑戰」等騙局煽風點火，結果嚇壞了全美國的教師、學生和家長；指Facebook不關心對教師和學生的影響，一心只想攻擊它的競爭對手，行為很可恥。有小量美國網民甚至表示，將會刪除Facebook這個程式，不再使用。

而Meta對於《華盛頓郵報》的報道一直拒絕正面回應，其發言人Andy Stone只是顧左右而言他：「我們相信，所有平台，包括TikTok，都應該面對與其規模一致的審查。」其言下之意，似乎是說，TikTok所受到的審查比Facebook寬鬆，所以該公司才主動代美國政府去做一些事情。

一葉知秋 朱克伯格誠信難恭維

坦白說，筆者不敢擔保，TikTok將來不會好像Facebook般，被指故意大幅壓低Organic Reach，迫使商業用戶賣廣告，以及一再爆出不當出售用戶數據圖利等爭議。但現時的情况是，Facebook的行為已大大超越了搜集對手資料、調查對手有無違法行為、向官方舉報的程度，而是到達利用水軍來抹黑、造假、詆毀的程度。經此一役，筆者對於朱克伯格的個人信譽實在不敢恭維，對於他所畫的「元宇宙」假大空大餅，更加覺得是「信佢一成，雙目失明」。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]