港上季股本融資382億 海嘯後新低 按年急插近九成 分析：疫情烏戰監管風暴夾擊

上海封城 清零政策威脅經濟增長

《金融時報》指出，外國投資者在第一季度沽出約40億美元（約312億港元）內地股票，而恒指較去年2月的近期高位下跌了近30%。該報道分析，上海封城增加了中國當局「清零」政策對經濟增長的威脅，加上中國拒絕加入西方國家譴責俄羅斯入侵烏克蘭造成潛在影響。

內房財困為港市場添陰霾

此外，香港作為金融中心的聲譽因嚴厲的防疫隔離政策、英法官辭去終審法院非常任法官職位而受損，而內房違約，並且上周逾10家內房未能如期公布業績而遭港交所（0388）停牌，種種因素亦為市場蒙上陰霾。

季內中美審計爭議持續升溫，該報道指出，香港擬在中美地緣政治緊張局勢之中獲益，不過中方上周試圖通過放寬境外上市審計監管來平息爭端，未能刺激中概股在港展開新一輪第二上市熱潮。報道引述金利豐證券研究主管黃德几稱，過去兩年不少「巨無霸」中概股已在香港上市，如美團（3690）、網易（9999）等，現時中美緊張局勢正為在港上市中資企業帶來壓力，而非推動新業務。

首季15新股集資136億 跌出全球五大

本港首季新股市場淡靜，德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，首季僅15隻新股上市，集資額136億元，分別按年跌53%及90%，亦缺少極大型新股（集資額逾10億美元），全球排名亦落在五大榜外。他指出，受惠中概股加快回流上市，估計全年約10家來港，因此維持原先預計今年全年120隻新股上市，集資額3300億元，認為本港仍有力爭取全球集資三甲寶座（見表）。

此外，安永全球上市服務主管合伙人吳繼龍表示，與去年同期相比，IPO活動减少「意料之內」，因去年第一季新股市場為過去21年以來最活躍的一季。他又指國際局勢變化和諸多不確定因素為首季下半期的資本市場帶來衝擊，目前市場形勢瞬息萬變，新冠疫情等影響經濟復蘇的因素仍然存在，隨着新股延遲申請上市，招股活動可能會進一步放緩。

明報記者 葉翠