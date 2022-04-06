官撐重槌加息縮表 納指早段急跌

指經濟強 可抵更快速收水

Brainard指紓緩通脹壓力是目前聯儲局最重要的任務，除連串加息外，由下月起亦開始快速縮表。她指俄烏戰爭令通脹升溫風險增加，現時通脹率已太高，她預期聯儲局今輪縮表步伐會較以往快，每月可定下較高額的縮減上限，並在較短的時間內到達該上限。2017年聯儲局啟動縮表時，起初是每季縮減300億美元，至一年後增至每季1500億美元。聯儲局資產負債表規模現時接近9萬億美元，是2017年縮表前（當時是4.5萬億美元）的一倍。

另外，澳洲央行昨將指標利率維持在0.1厘的紀錄低位不變，但放棄了此前對收緊政策「保持耐心」的承諾，自2010年以來首次向加息邁進。澳元兌美元升逾1%至0.7639，澳元兌港元升至接近6港元（見圖）。

澳洲央行轉鷹 澳元抽高

摩通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在致股東函中警告，聯儲局可能會將利率上調至「遠高於市場預期」的水平，並預期俄烏戰爭和歐美對俄羅斯的制裁，至少將拖慢全球經濟增長。

摩通預警儲局加息超預期

戴蒙在今年1月中時已公開預測聯儲局今年會加息6至7次，當時市場的共識仍是只加息3次。聯儲局前理事林德塞（Lawrence Lindsey）表示，通脹攀升將促使消費者限制開支，導致美國經濟可能在第三季衰退。