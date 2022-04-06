順豐同城：去年首實現正數毛利率1.2%

順豐同城在餐飲配送之外，亦多與電商、零售等不同界別合作，同時服務企業及個人。董事會秘書兼聯席公司秘書之一的劉佳指出，集團的配送網絡已覆蓋1900個城市，活躍的商家及消費者分別有25.8萬及1060萬名。現有騎手逾60萬名。包括零售、百貨、短距電商等業務比例達60%，餐飲外賣則佔40%。當中在餐飲領域，集團的服務在麥當勞等品牌的配送比例約三至四成，另在近距電商及個人服務方面，分別按年有165%及逾倍增長。

近距電商按年165%增長

現時集團在內地日均接單逾500萬單，當中佔300萬單為最後一公里的配送服務，毛利率較高的主要客戶（Key Account）發下的最後一公里的配送訂單正持續上升。現時面向企業、消費者及最後一公里的生意佔比分別逾四成、逾一成及逾三成。隨着集團首次實現正數毛利率，他相信有條件透過調整折扣率，甚至提供更多定制化服務增加配送距離等方法，提高單價收入。

相比其他配送公司，曾海林指出，集團的固定資產並不多，主要有九成費用是投放在騎手上，另估計在2022年投資約2億元人民幣，用作提升科技及發展團隊。他預期，今年度不再如去年度般支付上市費用，加上費率降低，收入料保持上升等因素支持下，有助逐步提高毛利率。他又估計，若將來毛利率邁向6%時，有望實現盈虧平衡。

曾海林：毛利率邁6% 冀盈虧平衡

撇除未來的併購因素，他估計集團未來數年不需再融資。因應集團在近場電商配送服務比例僅0.8%，有待提升，加上內地中產時間寶貴，寧願花10多元人民幣等候1到2小時收件便利生活的個案日增，他預期同城配送服務需求會有增無減。