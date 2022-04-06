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聯合醫務：疫下港視診增 冀拓至大灣區

【明報專訊】在疫情持續下，市民對視像診症服務需求正在增加。聯合醫務（0722）董事總經理郭卓君指出，連同收費及義診合計，疫情期間經視像問診者約2000人，並且有10至20位醫生參與提供服務。他們期望日後有更多醫生及市民參與。雖然在港視診只是起步，她預期將來市民接受程度會增加，並有助香港的醫療服務遙距延伸至大灣區。

投資過百萬 在港開發視診平台

郭卓君表示，集團於2019年已着手投資300萬至400萬元人民幣，在內地建立視診平台，其後在港開發平台，亦投入過百萬元。集團旗下聯合醫務慈善基金會推出免費視診服務，約97%患者首次使用視像診症服務，約90%受訪者會推薦身邊的親友使用。連同收費及義診合計，已有約2000人經視診系統問診，雖只屬起步階段，但隨着用家對視診的程序習慣起來，加上有居內地港人使用，她長遠有信心用戶會增加。

她說，目前已有10至20名醫生加入平台，期望參與醫生數目可增至數十人。市場內大型而活躍的保險公司，陸續接納經視診的個案及願意理賠。

在推出視診服務的同時，郭卓君稱其中一項挑戰是要做好醫生的培訓，讓醫生熟習應用系統，培訓醫生一般需時3日至一個星期。現時所見，視診所需時間比一般面對面個案約多需時30%，因此收費比傳統診症稍貴，但是將來在醫生熟習運作後，可以實現一名醫生應付更多視診個案，她料將實現更佳效益。

另外，由於香港物流成本較昂貴，尤其處方抗生素、特效藥時，另需獲醫生授權，不能減省相應物流程序，不過，她說集團正研究解決方案，冀提供更好的配送機制，「視診服務長遠可供團體醫療使用，有助症狀相對輕微的診後跟進，及滿足長期病患者的需求，亦能夠進一步開發大灣區市場，讓更多人遙距接受香港的醫療服務」。

系統連接險企 實現全自動化

為配合長遠發展，集團已經將系統連接保險公司的電子券、理賠、客戶註冊登記等，實現全自動化。將來他們擬開發更多應用科技，建立適用於視診服務的工具，幫助醫生更易掌握大數據，提升診症效率。