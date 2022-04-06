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宏利多元基金3年回報逾10% 波動市况下有助平衡風險

【明報專訊】面對高通脹、俄烏衝突、高油價等問題，環球市場今年走勢變得波動，不少投資者憂慮環球經濟會出現衰退。此時，投資者更應分散投資，倘若無暇留意市場變化，多元化投資基金會是目前市况下的不二選擇。宏利投資管理環球固定收益首席投資總監John Addeo在接受專訪時表示，宏利環球多元資產入息基金於2019年4月成立至2022年2月28日，錄得10.05%回報。基金主要投資於各類型資產，包括高收益債券、股票、優先債券、認購期權等。

今年2月，環球市場走勢疲弱，然而基金表現對比同業更為穩定，基金一年標準差為6.5%，低於同行平均的8.1%。標準差（Standard Deviation）應用於投資上，可作為量度回報穩定的指標。該基金的標準差較同行平均為低主要有以下3個原因：

首先，持股表現理想，過去一年選擇具防守力的增長與價值股，主要投資於已發展市場包括美國股票。基金主要持有公用事業、消費必需品、金融及一些通訊服務，同時減持資訊科技、非必要消費品及醫療保健行業。

期權運用得宜 有助減低波動

其次，固定收益方面，主要投資於標準差（編按：標準差數值愈大，代表回報遠離過去平均數值，回報較不穩定，故風險較高）高收益及新興市場以美元計價的多元化資產，以至固定收益對利率敏感度較低。新興市場美元債券主要投資拉美、中東及亞洲，並沒持有俄羅斯及烏克蘭資產。展望未來，仍會投資於標準差的高收益債券，尤其美國，儘管其估值比新興市場債略高，但收益率仍具吸引力，更重要的是違約風險依然偏低。

該基金亦透過賺取期權金以提升投資回報，John Addeo表示，過去一年期權金收益隨着市場波動增加，並能在市場下行周期提供緩衝。賣出認購期權有助提高整體投資組合的收益率，以及技術式管理賣出期權策略可以在下行周期維持基金收入。不少人認為期權買賣會增加投資組合風險，但John表示實際並非如此，就全球多元化收益策略而言，期權買賣有助提高收益，減少波動，獲利與否取決於部署策略。

John認為美國上半年仍會持續出現波動，以及頻繁的避險情緒，由於預期頁岩能源需求將會持續恢復，並有助支持美國經濟增長，因此預期美元會繼續有支持，並吸引資金流入。在成熟市場當中，看好美股市場多於歐洲市場，並解釋，美國受俄羅斯制裁影響較少，而且能源及國防工業需求持續上升。由於地緣政治問題，以致俄羅斯發出石油出口禁令，更多國家以美國頁岩能源來取代俄羅斯石油，都會有利美國能源板塊。

新興市場方面，由於商品價格上升，對部分亞洲股市包括印尼、泰國、菲律賓的食品、零售出口業更樂觀。中國方面，預期今年經濟會較疲弱，內地政府或會採取寬鬆的財務及貨幣政策來支持內地經濟。他又預期，利率將會維持於低位，因此現時是投資中國債券的好時機，當中人民幣政府債券及政策銀行債券會比風險資產更具彈性。

今年為降低投資組合風險，策略上將會着重美國高收益證券、留意以美元計價的新興市場債券、傾向買入高息、高質素、低波動性的股票，以及勤常採取策略性期權買賣策略以提高收益回報。在選擇高收益債券時，若要有效地選擇低違約風險產品，目前美國高收益市場對比股票提供更佳表現，並透過高通脹獲取更高的票面息率。而且美國高收益產品通常比其他地區更少出現違約情况，這些債券通常是石油及天然氣行業。

值得留意的是，美國聯儲局已於3月份加息，亦有縮表計劃以減少市場流動性，此情况下，股票價格將會持續低走，信用利差將會更大，多元化資產有機會在波動市下取得較佳回報。展望未來，基金將會持續投資於不同範疇及地區，透過更靈活投資來增加收益。

現時美高收益產品較股票值博

今年最大挑戰，John表示2月份全球股市表現持續向下，主要受地緣政治風險、憂慮通脹上升，以及各國央行對地緣政治及通脹調整政策所致。他認為，未來環球各國有出現增長放緩甚至滯脹風險，但不至於導致全球經濟衰退。然而，烏俄衝突以及環球多國對俄羅斯的嚴厲制裁，會進一步削弱全球經濟增長。除此之外，供應鏈中斷、去全球化趨勢，都會對全球債務及股票市場帶來影響。由於未來市場充斥不確定的大環境，經濟增長放緩及通脹持續上升機會較高，投資者應選擇多元化投資，以應對不斷變化的投資環境。

黃清瑤 明報記者

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