胡潤地產富豪榜「復辦」 李嘉誠首登頂 去年內房股崩潰 恒大許家印身家減1794億

明報記者 陳偉燊

除「超人」李嘉誠登上榜首外，據胡潤研究院最新公布的排名榜，過去分居第三及第四的恒地（0012）主席「四叔」李兆基，以及碧桂園（2007）大股東楊惠妍家族，亦同樣分別上升一級，分居第二及第三名。

「四叔」李兆基碧桂園楊惠妍家族 升上第二第三

比較2020年的榜單，有三人新躋身首十大地產富豪，當中包括本港富豪、會德豐大股東吳光正家族，以及龍湖（0960）主席吳亞軍與卓越集團李華。其中新入首十名的吳亞軍，以1050億元財富與萬達集團主席王健林並列第五名。而楊惠妍及吳亞軍更分別名列全球女性地產富豪中首一、二名，第三名則為新地（0016）已故創辦人郭得勝遺霜鄺肖卿。

胡潤研究院曾先後公布2019年及2020年「全球房地產企業家榜」，惟去年未有公布，至昨日再公布2022全球地產富豪榜。不過，胡潤官方並沒有言明為何去年未有公布全球地產富豪排名榜，並在今年復辦的具體理由。翻查資料，今次「全球房地產企業家榜」數據是來自3月17日公布的《2022家大業大酒‧胡潤全球富豪榜》，兩者財富截算日期同樣為今年1月14日；本報比對2021年度的胡潤全球富豪榜，李嘉誠當時身家已超越排名開始下滑的許家印，意味如果去年未有停辦，超人很大機會去年已成為胡潤全球地產首富。

吳光正身家進帳最多富豪

此外，今年胡潤全球房地產企業家榜，亦統計了期間身家上升及下滑最多的富豪名單，當中在2019及2020年連續兩年高踞地產業界首富的許家印，全年蒸發230億美元（約1794億港元），成為金額計身家下滑最多富豪，而其餘首四名下滑得最多的俱是內房老闆。至於吳光正家族去年身家進帳多達50億美元，則成為身家增長最快地產富豪。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，雖然去年下半年開始，中國房地產行業深陷資金困境，加上購房者信心趨弱，導致銷售額下降，加劇內房企業困境，不過通過這個榜單能看出，全球房地產行業首100名企業家中，中國企業家的數量仍比其他國家的加在一起還要多。