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重組有進展 內房股逆市升

標籤：經濟

【明報專訊】中國奧園（3883）及佳兆業（1638）重組取得進展，加上內地多城樓市調控鬆綁，帶動中小型民企內房昨日逆市做好，繼續獲資金追捧「股債齊升」。當中尚未公布經審核業績的寶龍地產（1238）公布，已於昨日就旗下一筆於2022年到期3.9厘2億美元優先票據，向票據受託人匯出所有必要資金，以償還到期票據的所有尚未償還本金額及應計利息。

寶龍地產公布已償還一筆到期票據

寶龍地產昨日升5.7%，寶龍商業（9909）更升逾一成。寶龍地產表示，此前已回購部分美元債，金額約3295萬美元。其餘股份方面，綠景（0095）曾升逾五成，收市仍升逾三成；禹洲（1628）、華南城（1668）升一成，富力（2777）及時代中國（1233）俱升近8%。藍籌內房方面，中海外（0688）及碧桂園（2007）分別升5.8%及2.36%，潤地（1109）及龍湖（0960）亦微升。

多隻內房債錄10%至25%升幅

境內債方面，多隻內房債錄得10%至25%升幅，龍光（3380）旗下六筆境內債升幅俱逾一成，當中「21龍控03」及「20龍控01」更升逾兩成；時代中國旗下「20時代07」亦錄逾兩成升幅。

不過，內房3月銷售暫仍受壓，融創中國（1918）公布，今年3月份合同銷售約220.8億元（人民幣，下同），按年跌53.9%，今年首3個月累計銷售723.6億元，按年跌近四成；雅居樂（3383）3月預售金額合計約70.1億元按年跌46.1%。今年首3個月累計預售約211.1億元，按年跌46.6%。