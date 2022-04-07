許正宇：人才外流應屬短期現象

許引述入境處數據，指經一般就業政策及輸入內地優才計劃來港從事長期工作入境人數，雖在2020年因疫情下跌，但去年已止跌回升，較2020年升約兩成，顯示港對各地專才仍具相當吸引力。他又稱，政府早前調整了入境檢疫時間和「禁飛令」等安排，相信在疫情過去後，香港能吸引更多人才來港。

倘疫情過去 港能吸引更多人才

他表示，港府會更進取吸納更多非本地人才，2021年《施政報告》對此提出多項重點措施，包括將優秀人才入境計劃的年度配額倍增至4000個，人才清單新增資產管理合規及環境、社會及管治（ESG）相關財經專業專才。政府亦正探討非本地畢業生留港或回港就業安排，擬擴展至涵蓋本港大學於大灣區內地城市分校的畢業生，以吸引院校培養的優秀人才在港就業等。

他又稱，傑出創科學人計劃首兩輪已支持超過60名學者來港參與教研工作，科技人才入境計劃則快速處理涉及輸入非本地人才來港從事研發工作的申請，涵蓋13個科技範疇，包括生物科技、金融科技、機械人技術、綠色科技等。而投資推廣署亦一直與各政府部門及持份者緊密合作，針對重點市場如內地、歐洲等進行策略性推廣，包括舉辦虛擬及實體推廣活動，以加強宣傳香港的發展機會。