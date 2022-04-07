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19家中概股回流港 市值佔美中概股逾七成

標籤：經濟

【明報專訊】中美審計監管風波續發酵，財經事務及庫務局長許正宇昨回應立法會議員查詢時表示，港交所（0388）今年1月已實施新措施（見表），有助進一步吸納中概股回流本港上市；並提到目前有逾200家中概股在美上市，當中至今有19家透過第二上市或雙重主要上市回港掛牌，總市值佔在美上市中概股逾七成。

港交所新措施 助中概股來港上市

許表示，港交所和證監會今年初已改革上市制度，協助中概股在退市壓力下回流，包括若第二上市中概股在海外除牌，即可被視為在港主要上市，並有一年寬限期。他稱改革措施除容許更多中概股在港作第二上市外，亦給予相關公司更大靈活性，方便企業直接申請雙重主要上市或由第二上市轉為主要上市。另一旦在港第二上市中概股在海外市場被除牌，本港將仍保留其在港上市地位。他認為措施將有利爭取吸納在海外上市的優質中概股在港上市，配合內地企業的融資需求，同時提升香港全球首選融資平台的競爭力。

此外，許正宇提到，處理上市申請時，港交所一直以來擔當前線規管者的角色，根據《上市規則》審批擬在港上市的公司，以及在公司上市後繼續進行監察。證監會則監督港交所履行其與上市事宜有關的職能及職責，一直採取「前置式」措施，及早介入嚴重個案。他續稱，證監會將定期與港交所討論與上市有關的事宜。根據雙重存檔制度，港交所會將由上市申請人遞交的資料副本送交證監會。假如證監認為有關上市申請所作的披露屬虛假或具誤導性，或認為讓該等證券上市並不符合投資大眾的利益或公眾利益，證監可否決有關申請。