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疫情戰爭夾擊 港PMI兩年低 內地服務業PMI同陷收縮區

標籤：經濟

【明報專訊】受第五波疫情持續衝擊下，3月份標普全球香港特區採購經理指數（PMI）由2月的42.9跌至42，續處於50盛衰分界線之下。私營經濟連續3個月陷入收縮，指數亦是自2020年4月疫情爆發初期以來的最大跌幅。標普全球經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，本港供應鏈瓶頸因內地封控變得更脆弱，而烏克蘭局勢則加劇了價格壓力，兩者使企業營運百上加斤，因此預料今年首季出現收縮，影響當季增長。另一方面，內地服務業同樣面對相若問題，受疫情及全球政局影響，需求減弱及成本上漲，財新中國服務業PMI亦跌至收縮區。

明報記者 陳麗歡

標普全球報告指出，企業新增訂單與產出量連續3個月下跌，跌幅按月擴大，導致採購活動減少，隨着內地針對疫情實施封控措施，企業從內地新接訂單量繼續縮減；至於海外訂單，情况亦大致相若。Jingyi Pan表示，面對第五波疫情不利影響，以及禁足措施，本港私營經濟3月有萎縮加劇的跡象，需求與產出不但同時急跌，企業的營商情緒也維持看淡。

整體投入成本錄近10年最大升幅

報告續指，隨着新增業務減少，企業3月未完成的工作量持續下降，此外，供應商進一步拖長交貨時間，倒退程度攀至去年1月以來最高。有業者就此提及，內地實施封控，加劇航運及供應商延誤，導致供應商表現持續惡化。

另外，整體投入成本則錄得近10年以來最大升幅，反映香港私營經濟3月承受價格壓力大增，隨着俄烏局勢推高原材料及運輸成本，整體投入成本由採購價格帶動向上。本港私營企業3月的整體營商情緒維持悲觀，受訪業者繼續憂慮第五波疫情牽動更多不明朗因素。

內地業界經營信心見19月低

內地服務業經濟亦因疫情受挫，指數同樣為自疫情初期後的最大跌幅。財新公布，3月經季節調整中國通用服務業經營活動指數（PMI），由2月的50.2大跌至42，反映服務業活動重現收縮，並且收縮顯著，為自2020年2月疫情初期初期之後的最大跌幅。內地企業普遍反映，疫情防控收緊，出行受限，導致顧客數量減少，需求減弱。調查數據又顯示，服務業企業的投入成本漲勢加劇，整體漲幅可觀，超過長期均值，企業反映，原料、能源、食品、運輸和防疫等成本和支出上升，增加成本負擔。對於未來12個月經營活動的前景，中國服務業企業普遍表示樂觀，相信未來一年產出會有擴張，但是，業界經營信心減弱至19個月的低位，企業擔心疫情及烏克蘭局勢，未知業務運營需受困到何時。