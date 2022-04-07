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上季MPF挫逾6%兩年最差 人均蝕1.66萬

標籤：經濟

【明報專訊】受累於新冠疫情及俄烏局勢發展，今年首季投資市場波動。積金評級（MPF Ratings）昨發報告，整體指數上月下跌1.49%；首季累挫6.12%，為兩年以來最差的一季（見圖）。當中以中、港股票表現最劣，不但錄得連續三季見紅，也是在過去12個月內的第9個月虧損。按460萬名強積金成員計算，3月人均蝕逾3200元；今年首季人均蝕1.66萬元。

美股基金表現最佳 上月升3.52％

報告指出，今年3月強積金估計虧損約150億元，導致首季錄得約762億元虧損。截至今年3月底，估計強積金總資產1.119萬億港元，較2021年底的1.182萬億元下跌5.35%。受惠於三大指數重拾升軌，美國股票基金成為上月表現最好的指數，升3.52%；不過季內仍跌4.96%。

中、港股票作為強積金最大的資產類別，連續錄得虧損拖累大部分強積金成員都要損手。數據顯示，香港和中國股票基金上月大蝕5.78%，不但是今年3月表現最差指數，亦是上季表現最劣，首季累蝕10.05%。

預期未來3個月市場仍極之波動

按基金劃分，上月表現最佳是宏利的康健護理基金，升5.4%。海通的韓國基金及永明的行業股票基金緊隨其後，分別升4.76%及4.01%。但全季而言，保守性的貨幣市場基金表現最佳（見表）。積金評級主席叢川普表示，上月美國10年期債息自2019年以來首次出現倒掛，加劇對經濟衰退和滯脹的擔憂，金融市場面臨風險持續上升。若果風險未能消除，預期未來3個月市場將依然極之波動，短期難以翻身。他又認為，在預期極度波動的市況下，強積金成員不應驚惶失措，繼續投資及好好地分散投資。

積金局指出，留意到不時有機構發表強積金一季甚或一個月的短期表現報告，而強積金乃長達三、四十年的長線投資，其間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市况。