AEON信貸上年多賺14%

末期息恢復至每股22仙

Aeon信貸於2021年度曾減末期派息，但集團昨宣布末期息在2022年度恢復至每股22仙，昨日績後股價升3.2%，收報5.18元。集團上個財年收入為10.5億元，較2021年度10.9億元減少3.7%。

集團表示，由於首三季的經濟活動增加，導致信用卡與及個人貸款銷售錄強勁增長，客戶貸款及應收款項總額錄得增長2.12億元。

不過，踏入第四季，第五波疫情抑制銷售勢頭同息差收窄，淨利息收入減至8.47億元，但徵收費用及佣金按年增逾三成至1.03億元。另減值虧損及減值準備為9410萬元，按年大減55.4%。

不過，集團全年逾期客貸款及應收款項總額比率為3.5%，較截至11月底第三季的3.2%高，意味第四季壞帳率有所提升；但與2020年同期4.1%相比仍有所回落。

按業務劃分，去年私人貸款分部收入達6720.9萬元，按年急增37%，屬升幅最強勁業務。年內保險業務按年升12.8%至1351.9萬元；另信用卡收入則錄3.1億元，按年上漲5.1%。