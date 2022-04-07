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馬斯克重新申報 成Twitter主動投資者

【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）獲邀加入Twitter（美：TWTR）董事會後，周二向美國證交會（SEC）提交新的13D申報表，以示其主動投資者的身分。新表格有別於他此前呈交專為被動投資者而設的13G表格，以示他將在Twitter採取更主動的角色。

馬斯克任職董事會 不能持股逾14.9%

根據最新的申報文件，馬斯克由1月31日至4月1日，幾乎每天都在購入Twitter股票，每股買入價介乎32.8美元至40.3美元，共斥資26.4億美元（約206億港元），購入73,115,038股，相當於9.1%的Twitter股份。以周二的50.98美元收市價計算，這些股份價值37.3億美元（約291億港元）。

根據申報表格的內容，只要馬斯克在Twitter的董事會任職，他就不能以個人或財團成員的身分，持有超過14.9%的Twitter股票，杜絕了他收購Twitter的可能性。

通用汽車伙本田開發廉價電動車

此外，通用汽車（美：GM）和本田（日：7267）公布，將建立新的聯合開發平台，開發一系列廉價電動車。雙方將在基礎技術方面展開合作，為北美、南美和中國市場生產多款電動車型，包括緊湊型SUV。

兩家公司表示，這些車型可能要到2027年才能上市，在美國的售價可能不到3萬美元，爭取在銷量上擊敗特斯拉。馬斯克曾表示，計劃生產一款售價在2.5萬美元左右的電動車。但他早前表示，這項目已暫時擱置。

（綜合報道）

[國際金融]