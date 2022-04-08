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納指連挫兩日 港科技股跟跌

【明報專訊】聯儲局快速縮表，納指連續兩日下跌逾2%，拖累港股科技股昨日一同下跌，恒指開市上升156點後掉頭向下，中午最多跌過301點，收市接近全日低位，跌271點或1.23%，收報21,808點，失守10天線（21,962點），國指跌113點或1.49%，收報7495點，科指收報4474點，跌2.48%跑輸大市，主板成交1173億元。

ATM拖跌恒指77點

港股通昨日淨流出9.34億元，扭轉前日淨流入6.37億元；騰訊控股（0700）被沽5.25億元，昨日跌1.73%。美團（3690）則獲2.73億淨買入，美團高層昨早列席上海防疫記者會，股價一度大漲7.2%，但收市倒跌0.99%。科技股為恒指主要下跌元兇，阿里巴巴（9988）跌2.23%，「ATM」合共拖低恒指77點。小型科技股跌勢更為明顯，萬國數據（9698）跌7.93%，明源雲（0909）跌7.85%。

內地封城 內需股海底撈百威急跌

昨日港股普遍行業下跌，受封城影響，海底撈（6862）跌7.2%，為表現最差藍籌，百威亞太（1876）亦跌3.8%。中銀香港（2388）升1.17%，為表現最佳藍籌，公用股中電（0002）和電能（0006）亦為昨日少數上升的藍籌股。

思摩爾（6969）前晚公布的首季經調整純利按年下跌54.9%，主要受深圳封城影響工廠營運，昨日急跌7.12%，公司昨日以4987萬元，從市場回購291.3萬股，為3月中公布有意回購以來首次執行。