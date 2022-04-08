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惠譽予港長期外幣評級「穩定」展望

【明報專訊】評級機構惠譽給予香港長期外幣發行人違約評級AA-級，展望前景穩定。該行指香港評級獲得強大的財政緩衝、較強的對外融資及高的人均收入支持，亦反映香港與內地的管治及機構管理舉措與內地更緊隨，並自2019年中之後穩定地發展。

預測今年經濟增長放緩至1%

該行預期，香港經濟增長會由2021年的6.4%，到2022年會放緩至1%。引發今年首季經濟收縮並限制疫情散播的較廣社交距離措施，預期在4月尾會慢慢放鬆，但展望港府在動態清零方面無清晰退場路線，這可能會隨着疫情進一步爆發後再引發「插曲」。

因應疫情在內地爆發，加上俄烏戰爭及相關經濟制裁下，該行調低全球經濟增長，料香港經濟到2023年始有望按年反彈3.5%，可比疫情前處於3%為高；同時預料今個財政年度的赤字會相當於本地生產總值的3%，連續4年出現赤字，預期明年度才會恢復少許盈餘。不過，其財政獲大量儲備支持，佔本地生產總值30%，相對其他獲AA系列評級的地區強。

惠譽續稱，香港強勁的對外融資基礎，令其接連可以抵禦1997年亞洲金融危機、2003年SARS、中美貿易戰及新冠疫情的衝擊，近年其流動帳盈餘更提高至2021年相當於GDP的11%，在去年底香港的國際淨投資倉位更相當於GDP的5.8倍，成為一眾給予評級的主權國家或地區中最強。