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安永：今明兩年料掀中概股回流潮 美退市風險難消除 第二上市成主要途徑

標籤：經濟

【明報專訊】中概股退市風波持續，安永華南區科技、媒體及電信行業審計服務主管合伙人曾文元表示，在美上市中概股正面對審計監管的不確定性，直言「雙方嘈嚟嘈去永遠唔會完」，恐難以完全消除退市風險，相信回流港股或A股上市會成為長期趨勢。該行大中華區審計服務合伙人李康提到，2019年至2021年為中概股在美上市高峰期，估計該批公司在今明兩年起，將可陸續滿足港交所（0388）第二上市要求，或掀起本港第二上市熱潮。

明報記者 葉翠

安永發表TMT（數字新媒體）中概股行業報告，指受中美審計監管、俄烏戰爭及內地反壟斷監管政策等因素拖累，去年大量中概股股價「腰斬」，與去年高位相比，市值整體下跌逾1萬億美元（約7.8萬億港元），其中TMT企業平均跌幅達30%，更有13家已退市。目前TMT企業佔在美上市中概股總數逾一半，已回歸港股的11家TMT中概股以「行業龍頭」為主，市值均在30億元以上，其中9家市值逾200億元，10家在美上市時間逾5年。而2021年中至今，暫無一家TMT公司在美國上市。

中概股較去年高位蒸發7.8萬億市值

現時中概股回歸本港上市有3種途徑，分別是私有化後直接上市、雙重主要上市及第二上市，曾文元指出，第二上市成為目前主流途徑，因可透過在美發行的預託憑證（DR）實現跨市場流通，加上本港早前在監管要求上提供部分豁免。他又提到，目前11家第二上市TMT企業已集資合共約2200億元。不過，李康指出，對於大部分中小型的中概股而言，或無法達到港股或A股上市要求，繼續留在美股上市或更合適。

中小型股續留美上市或更合適

至於近期有多家中概股以介紹形式回流，被問到會否成為新趨勢，曾文元認為，不排除公司會採取這個方式第二上市，因他們或沒有集資需要，加上在本身主要上市市場已有一定交易量，回流只是為了規避監管風險。此外，今年起本港引入SPAC（特殊目的收購公司）上市機制，市場認為或能提供多一個途徑予中概股回流，他則認為，SPAC在香港市場是較新的概念，認為內地TMT企業大多是有能力集資的公司，對於透過SPAC 形式上市未有明顯需求。