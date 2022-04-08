旭通兩前董事 私自賣產違規

證監會批評屬阻撓未申豁免

證監指出，去年旭通主席吳建韶及其他所有獨董一度被罷免職務，只有高雲紅及馮雪蓮留任。其後，公司委任新董事加入董事會，新董事會隨即舉行會議，批准出售所持逾1.3億股民銀股份。證監稱，出售事項在收購要約期內進行，屬於「須予披露交易」，因此對收購要約構成阻撓行動，須受《收購守則》約束。然而，出售事項既沒有取得旭通股東批准，有關人士亦沒有向執行人員尋求豁免，明顯地違反《收購守則》規定。

涉指令出售民銀資本股份

證監提到，出售事項由馮雪蓮進行，指示經紀出售民銀股份，而她就出售行動告知高雲紅。此外，公司董事會的組成在出售事項進行期間出現變動，而二人在整段期間一直擔任公司董事，馮當時亦是創捷的唯一董事。鑑於他們對旭通負有責任，並相當程度地參與出售事項，因此對二人採取現時行動。證監會提醒，有意利用香港證券市場的從業員及人士，不論處境為何，都應根據《公司收購、合併及股份回購守則》行事，當中包括在有需要時徵詢專業意見。專業顧問應確保其客戶明白及遵守兩份守則。如對兩份守則的適用範圍有任何疑問，應盡早諮詢執行人員意見。