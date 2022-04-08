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正榮上月銷售挫逾八成 首季跌65%

標籤：經濟

【明報專訊】多家內房股3月份銷售受壓。正榮地產（6158）昨日公布，上月銷售額及銷售面積，均為2019年公布月份營運數據及上市以來最低水平。期內合約銷售約25.85億元（人民幣，下同），按年大減83.2%，按月亦跌近三成。

正榮上月銷售面積約15萬平方米，按年大減84.5%，按月則減少約四成。不過，每平方米均價連跌兩個月後，止跌回升至1.78萬元水平。累計今年首3個月，集團共錄得合約銷售約140.1億元，按年大減65%；合約銷售面積達87.6628萬平方米，亦按年減少63.3%；平均每平方米銷售價為1.6萬元，按年降低4.8%。

陽光100首季銷售跌近七成

至於另一內房股陽光100（2608）3月份合同銷售額為1.08億元，按年大跌64.8%，按月則大增近5倍；月內錄得合同銷售面積有9953平方米，按年大跌73.5%。集團今年首3個月共錄得合同銷售約2.45億元，按年大跌近七成；合同銷售面積共26,198平方米，按年跌68.2%。另萊蒙國際（3688）公布3月份季度數據，季內錄得預售額1.957億港元，較去年同期高峰時8.085億港元大減75.8%；季內銷售面積3773平方米，按年減少65.9%；每平方米售價4.9萬港元，按年降33%。