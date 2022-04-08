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巴郡328億入股HP一成 成最大股東 近期第三宗大額投資

【明報專訊】「股神」巴菲特再度出手「掃貨」，據他旗下投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，該公司斥資42億美元（約327.6億港元），購入電腦與打印機生產商惠普（HP）（美：HPQ）約11.4%股份，成為HP最大股東，也是巴郡近期第三筆大型投資。

巴郡此前以116億美元，收購美國保險公司Alleghany（美：Y），並購入價值超過75億美元的西方石油（Occidental Petroleum）（美：OXY）股票。有迹象顯示，巴菲特正在美國市場尋找具價值的投資。惠普表示，歡迎巴郡成為投資者。受消息刺激，惠普股價早段最多升逾18%，高見41.47美元創新高。

HP早段見41.47美元新高

受聯儲局準備加快縮表影響（相關新聞刊B2），美股三大指數午夜前下滑。美國10年期國債孳息率維持在2.6厘以上。雖然特斯拉（美：TSLA）在美國得州的新廠開幕，股價午夜前跌1%。

6年鮮大手投資 今年覓食

過去6年，美股全線飈升，巴郡基本上沒有大宗交易，並在2020和2021年索性將現金用於回購股票。直至今年2月，巴菲特仍在抱怨缺乏具吸引力的投資目標。分析認為，巴郡近期將惠普等加入投資組合，反映巴菲特繼續押注美國企業及美國經濟，儘管美國當前面臨增長放緩及高通脹的風險。

《金融時報》指出，巴郡在股市近期出現波動後才採取行動。雖然包含美國3000家市值最大的公司股票的羅素3000指數（Russell 3000），僅由52周高位下跌約8%，但該指數的成份股平均已由高位跌逾30%，為巴菲特帶來買入的時機。

今次購入惠普股票的成本，對於巴郡的巨額現金儲備來說微不足道。截至去年底，巴郡的現金儲備達1467億美元（約1.14萬億港元）。巴郡去年淨利潤達900億美元創新高。

巴菲特在投資生涯曾有很長時間避免接觸科技股。不過他近年已有所改變，在2011年起，巴郡開始購入IBM（美：IBM），最終損手收場。至2016年巴郡又首次購入蘋果（美：AAPL）股票。蘋果現時是巴郡股票投資組合的最大持倉股份，在投資組合的比重接近五成。

外界未知今次購入惠普股票，是否巴菲特親自拍板，又或是由巴郡的兩名投資經理決定執行，例如當年首次買入蘋果，就是由投資經理操刀。《金融時報》指出，直至去年底，巴郡價值3510億美元的股票投資組合，只有不足一成由投資經理庫姆斯（Todd Combs）和韋希勒（Ted Weschler）管理。

預期收益俏 估值仍「適中」

惠普上季的個人電腦銷售及整體收入大增，並上修了今年全年盈利展望。此外，惠普上月同意以17億美元的價格，收購辦公室通訊產品製造商Poly，押注彈性上班模式趨於流行。分析認為惠普業務模式更似巴菲特以往投資的傳統企業。《華爾街日報》指出，雖然惠普股價上月已升至歷史高位，但與預期收益相比，其估值仍然適中。Refinitiv的數據顯示，該股的預測市盈率為8倍。

（綜合報道）

[國際金融]