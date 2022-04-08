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Meta開發「朱克幣」 元宇宙應用

【明報專訊】儘管facebook母企Meta（美：FB）的穩定幣項目Diem以失敗告終，Meta仍繼續部署元宇宙的代幣發展。《金融時報》引述知情者稱，Meta的金融部門Meta Financial Technologies正研究為元宇宙創建一種代幣，Meta內部將這代幣以創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的名字命名，稱為「朱克幣」（Zuck Bucks）。

程式內使用 由公司控制

消息稱，Meta正制定計劃，在旗下軟件引入虛擬貨幣、代幣及借款服務，希望開拓新財源，並吸引更多用戶。知情者稱，「朱克幣」可能並不是基於區塊鏈的虛擬貨幣，Meta或傾向引入由其內部控制的應用程式內代幣（in-app tokens），類似遊戲創建平台Roblox（美：RBLX）發行的Robux虛幣。根據Meta內部備忘及接近該計劃的消息人士稱，Meta也在研究創建「社交代幣」，讓用戶在Instagram（IG）或facebook對創作者提供「打賞」。

IG料5月測試NFT功能

此外，Meta已證實IG快將支援非同質化代幣（NFT）。《金融時報》稱，facebook將在5月中測試一些NFT功能。

知情人士另透露，Meta也在研究一些傳統的金融服務，重點包括以吸引的利率，為小型企業提供貸款，此前已跟潛在的貸款合作伙伴磋商。

（綜合報道）

[國際金融]