葉創成：錦江資本提私有化 作價偏低擬反對

全球擁有或管理逾6700酒店

首先在這裏分享一個小故事，於2004年至2007年港股大牛市期間，筆者在某周刊任職時，財經版副總編輯吩咐筆者找證券界朋友「開倉」，撰寫模擬百萬元投資港股的專欄。筆者當時邀請一名港資券商高層就此執筆，他亦不負所望，所買入的新股百盛（3368）及東風（0489）股價不久便倍升，該股票組合亦因此在數個月內便取得幾成回報。而世上亦沒有懷才不遇，金子總會發亮，他跟着便被歐資大行撬角，並因應合規要求停寫該專欄。

當時這位證券界朋友十分看好的一隻股票便是錦江資本，原因是它擁有位於上海的錦江飯店、和平飯店等多間超五星級酒店。按他的計算，每間酒店房間估值遠低於重置成本（replacement cost），明顯偏低。

逾15年過去了，錦江資本目前在全球擁有或管理的酒店超過6700家、客房總數超過68萬間，分佈於全球60多個國家，覆蓋高、中、低端全系列品牌酒店，並且控股了錦江酒店（滬：600754）、錦江投資（滬：600650）及錦江旅遊（滬：900929）等3家上市公司，規模比2006年12月上市時大很多。

私有化估值僅170多億元

按每股私有化作價3.1元計，錦江資本估值僅170多億元，相對於上述業務規模，估值實屬偏低。

當然，筆者也留意到過去逾兩年全球新冠疫情對酒店業帶來重大衝擊，錦江資本去年盈利便按年大跌97%至829萬元人民幣，以昨日收市價3.05元計，市盈率逾1600倍；而且上海市現正封城抗疫，對錦江資本業務來說屬雪上加霜。

上海優質酒店資產有價

雖然眼前環境很艱難，但投資總要向前看，疫情總會過去，上海作為金融中心及國際大都會的定位亦不會變，長遠對高、中、低端酒店服務均有龐大需求。

作為逆向投資者，筆者傾向在行業低潮時低吸優質資產（相信這也是上海市國資委是次私有化錦江資本的原因吧！），而非賤價出售。而作為錦江資本長期股東，筆者對該股的期許是，經過近年業務高速擴張，現已建立規模效應，並在後疫情時代能藉着改善管理、提升盈利，與小股東分享成果，而非上市以來長揸逾15年後僅獲不高於招股價五成便被私有化，故此會在是次私有化表決中投反對票。

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[葉創成 創富倉]