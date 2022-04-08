moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

葉創成：錦江資本提私有化 作價偏低擬反對

【明報專訊】以上海為基地的內地酒店龍頭股錦江資本（2006）將於本月26日召開股東特別大會，表決上海市國資委控股的錦江國際作為大股東以每股3.1元私有化的方案。身為於錦江資本2006年12月上市以來、以招股價2.2元認購後一直長揸的小股東，筆者認為是次私有化價格偏低，遠低於真實價值，擬就此投反對票。

全球擁有或管理逾6700酒店

首先在這裏分享一個小故事，於2004年至2007年港股大牛市期間，筆者在某周刊任職時，財經版副總編輯吩咐筆者找證券界朋友「開倉」，撰寫模擬百萬元投資港股的專欄。筆者當時邀請一名港資券商高層就此執筆，他亦不負所望，所買入的新股百盛（3368）及東風（0489）股價不久便倍升，該股票組合亦因此在數個月內便取得幾成回報。而世上亦沒有懷才不遇，金子總會發亮，他跟着便被歐資大行撬角，並因應合規要求停寫該專欄。

當時這位證券界朋友十分看好的一隻股票便是錦江資本，原因是它擁有位於上海的錦江飯店、和平飯店等多間超五星級酒店。按他的計算，每間酒店房間估值遠低於重置成本（replacement cost），明顯偏低。

逾15年過去了，錦江資本目前在全球擁有或管理的酒店超過6700家、客房總數超過68萬間，分佈於全球60多個國家，覆蓋高、中、低端全系列品牌酒店，並且控股了錦江酒店（滬：600754）、錦江投資（滬：600650）及錦江旅遊（滬：900929）等3家上市公司，規模比2006年12月上市時大很多。

私有化估值僅170多億元

按每股私有化作價3.1元計，錦江資本估值僅170多億元，相對於上述業務規模，估值實屬偏低。

當然，筆者也留意到過去逾兩年全球新冠疫情對酒店業帶來重大衝擊，錦江資本去年盈利便按年大跌97%至829萬元人民幣，以昨日收市價3.05元計，市盈率逾1600倍；而且上海市現正封城抗疫，對錦江資本業務來說屬雪上加霜。

上海優質酒店資產有價

雖然眼前環境很艱難，但投資總要向前看，疫情總會過去，上海作為金融中心及國際大都會的定位亦不會變，長遠對高、中、低端酒店服務均有龐大需求。

作為逆向投資者，筆者傾向在行業低潮時低吸優質資產（相信這也是上海市國資委是次私有化錦江資本的原因吧！），而非賤價出售。而作為錦江資本長期股東，筆者對該股的期許是，經過近年業務高速擴張，現已建立規模效應，並在後疫情時代能藉着改善管理、提升盈利，與小股東分享成果，而非上市以來長揸逾15年後僅獲不高於招股價五成便被私有化，故此會在是次私有化表決中投反對票。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 創富倉]