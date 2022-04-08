移民紐國 可先租後買

不過當地租賃物業亦不廉宜，根據新西蘭統計局最新報告顯示，今年2月，全國租金對比上月上升0.3%。從租屋網站可見，若要於奧克蘭的埃文代爾（Avondale）租入一個聯排別墅，每周租金為825紐元（約4463港元），即每月租金接近1.8萬港元。樓盤含有四房兩衞及一個獨立廁所，並處於市中心，鄰近有學校、超市、高速公路及公共交通等。

倘若想考慮面積較小的公寓，物業網站可見位於奧克蘭中心地區阿爾伯特街的一個一房公寓，每周租金為350紐元（約1893港元），即每月租金約為7600港元。該物業限制兩名租客，不接受吸煙者及寵物入住，另外需要預先繳付3個月按金。

租賃協議較靈活 可選隨時停止租約

倘若決定在新西蘭租屋，要留意當地有兩種租屋方法，第一是定期協議，意思是租客與業主簽署固定期限的租約，在雙方同意情况下才能提早終止合約。第二是期間租賃協議，該協議沒有結束日期，允許租客或業主隨時停止租約而毋須得到任何一方批准，倘若有意前往新西蘭生活的香港人，憂慮不適應當地生活而回港，沒有期限的租賃協議會較為適合。除此之外，當地共享公寓亦常見，吸引不少沒有子女的年輕人租賃，最大優勢是可以和多個租戶攤分租金，另外這些共享公寓通常已經附有家具，甚至租金已包括水電費用。

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