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降準未見影 官媒吹風稱最多僅定向 前人行官員：GDP達標「更需努力」

【明報專訊】上海延長封城，中國經濟面臨更大壓力，本周三（6日）舉行的國務院常務會議提及，要適時靈活運用多種貨幣政策工具，引起市場對人民銀行短期內再次降準或減息的猜測，但至昨日人行未有相關公布。官媒《中國證券報》昨早引述分析表示，目前內地銀行的資金需求並不迫切，即使有降準，或多是以定向降準的方式實行。而人行前官員盛松成亦開腔，重申「基建投資仍然是穩增長的重要抓手」。

明報記者 歐陽偉昉

《中國證券報》引述華泰證券固定收益分析師張繼強表示，目前基礎貨幣投放機制下，銀行每半年會出現流動性缺口，需要以降準等方式補充或替代中期借貸便利，因此降準雖有必要，但要看銀行體系的資金缺口，目前需求並不迫切，今季則仍有降準的可能。信達證券首席固收分析師李一爽亦指出，4月流動性缺口不大，即使降準也較可能是定向降準。

華泰：銀行資金需求未見迫切

人行上次定向降準為2020年，上一次全面降準則在去年12月。開源證券固定收益首席分析師陳曦指出，過去全面降準前，總理李克強皆曾明確提及「降準」，而本周的國常會則是提及「再貸款」等工具，發揮總量和結構雙重功能。因此估計政策重點應是支持普惠小微、科技創新等行業的信用工具，而非放寬貨幣政策。

零售、出口增長受疫情所限，今年基建投資將作為振興經濟的主要工具，分析指用於支持基建的政府債券將加大發行，浙商證券首席經濟學家李超指出，3月政府債券淨融資額約為7000億元（人民幣，下同），與今年首月相當，預期將帶動3月社融增量達4.5萬億元，按年多增34.73%或1.16萬億元。

盛松成：基建投資仍是穩增長重要抓手

人行前調查統計司司長盛松成則在《上海證券報》撰文指出，滬深作為經濟樞紐，最近一輪疫情波及層面更廣，加上市場預期本已轉弱，對經濟影響可能超過2020年。他認為在固定資產投資中，基建投資的可控性較強，可以在較短時間內推動經濟企穩、改善市場預期。因此，基建投資仍然是今年穩增長的重要抓手。類似觀點在中證報的分析文章中亦有出現。據高盛的數據，今年截至4月中地方政府專項債料累計使用1.32萬億元，是全年額度的36%（見圖）。

疫情拖長 恐削供應鏈競爭優勢

盛松成又表示，首兩個月的國內經濟受到新衝擊，需求恢復和預期改善需時，預期影響或延續整個上半年，實現今年5.5%的增長目標需更努力。他指出，即使經濟在4月下半月逐步恢復，也一定程度拖累5、6月的經濟增長，因為不少小微企業面臨生存考驗，失業率上升將降低消費潛力。此外，疫情引發供應鏈阻塞，對訂單的影響也不僅限於當期，若疫情影響長期化，將削減中國在全球供應鏈的競爭優勢。