ING：滬封城倘持續 4月全國GDP損失2%

ING預期，中央和地方政府都會提出紓緩和刺激經濟政策，人民銀行本月會下調中期借貸便利（MLF）0.1厘，帶動市場報價貸款利率（LPR）下降，整個第二季減息0.2厘，但全年不會減息多於1厘。此外，該行預期人行會在本季向銀行定向降準0.5個百分點，以降低中小微企的貸款利率，因為政府仍不希望房地產發展商取得廉宜貸款，相對去年兩次實行的全面降準，定向降準可避免市場充斥流動性。

大摩：嚴格清零下 5.5%增長難達標

摩根士丹利報告則認為，雖然中央以5.5%增長為目標，但在目前嚴格清零方針下不太可能達到。該行指出內地會推出更多措施穩定就業市場，預期LPR今年將再下調0.2厘並降準1個百分點，推出更多財政支持，加快基建建設，並放寬房地產調控。不過以上措施效用，仍會被疫情和封城削弱，要到今年第四季經濟才可能全面恢復。

內地社區封鎖期間，有工廠維持閉環運作生產，不過大摩指出，供應鏈因陸上運輸受阻，當局對長途貨車司機嚴格檢測，影響物流運輸，雖然上海港全日運作，但仍出現阻塞。