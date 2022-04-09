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摩通料內房本季銷售跌幅收窄 下季恢復增長 指股價可升兩成

標籤：經濟

【明報專訊】內房股自上月中獲國務院發聲維穩後，次季股價反轉被「血洗」慘况，摩根大通報告指出，內房股價將在大波動中修復，主要受惠樓市調控放鬆改善銷售，由首季銷售跌四成收窄至次季僅跌10%至20%，第三季度有望重拾增長，加上利空消息盡出，即使上周內房已跑贏大市一成，但較2021年10月的高位基準低，認為尚有15%至20%的上升空間。

明報記者 方楚茵

昨日不少民企內房股亦延續強勢，禹洲（1628）升17.54%、富力（2777）、龍光（3380）、時代中國（1233）分別升6%至9%。

料物管股更具上升潛力

不過，摩根大通認為物管股更具上升潛力，因目前物管股的平均市盈率為17倍，較該行預期20至25倍低。選股方面，該行長線看好藍籌國企華潤置地（1109）、中海外（0688）及物管股龍頭華潤萬象（1209）。短線則低風險的落後內房股看俏，包括萬科（2202）、旭輝（0884）、金茂（0817）、碧桂園（2007）；物管股偏好碧桂園服務（6098）、保利物業（6049）、旭輝永升（1995）及綠城服務（2869）

雖然內房物管股價回勇，不過面對新一波債務壓力，加上樓市下滑令資金鏈繃緊，評級機構繼續下調內房評級或展望。昨日標普亦將碧桂園的評級展望從「正面」調整至「穩定」，但確認該公司的長期主體信用評級為「BB+」。標普指出，評級反映該行預計碧桂園銷售前景將轉弱，因內地房地產需求疲軟，以及近期內地新冠病例激增。

標普降碧桂園展望至「穩定」

標普又將富力的長期發行人信用評級由「CC」下調至「SD」，確認富力地產（香港）信用評級為「CC」，評級展望為「負面」。該行指雖然富力將境內債「16富力04」展期一年，但該行視之為一次不良重組，無異於債務違約。標普更指出，富力香港在今年餘下時間仍將面臨巨大償債壓力，包括約80億元境內人民幣債到期或回售、超過12億美元境外優先票據。該行認為，富力或會進一步要求債權人同意債務展期或重組。

不過，擁央企背景的中國金茂則獲標普確認其長期發行人信用評級為「BBB-」及公司擔保的高級無抵押票據長期發行評級為「BBB-」，展望由「負面」升為「穩定」，並指金茂展現出財務審慎的承諾，預期公司將繼續受惠其牢固的銀行關係，充足的流動性及低融資成本等。