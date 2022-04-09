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全球食品價月升13% 創新高

【明報專訊】俄烏危機打擊糧食及植物油等供應，令糧食價格升勢加劇。聯合國糧農組織（FAO）昨公布的全球食品價格指數，在3月按月升12.6%，是1990年有紀錄以來最高，且遠高於2月的4.3%升幅。FAO形容，3月升幅出現大躍進（a giant leap）。上月全球食品價格指數按年升34%，連續3個月創新高，預期俄烏的糧油供應仍將繼續受阻，糧價繼續上升。

按年升34% 連續3個月破頂

很多較貧窮的國家早已因為新冠疫情而陷入困境。中東和北非的一些國家，糧油相當依賴俄烏地區的供應。糧農組織副總幹事貝克多（Beth Bechdol）稱，烏克蘭衝突持續，加劇了對全球糧食安全影響的擔憂，食品價格正全面上漲。自2月底俄烏衝突爆發以來，烏克蘭出口嚴重受阻，俄羅斯亦面臨西方的制裁，以致交易商難以向俄方支付，令糧食供應面臨不確定性。

俄羅斯與烏克蘭是重要的穀物及葵花籽油出口國。根據追蹤穀物、植物油、乳製品、肉類及砂糖等價格變動的全球食品價格指數，上月升幅最大的是植物油價格，按月升23.2%，創歷史新高。此外，全球小麥貿易有30%來自俄烏地區。市場對美國農作物狀況的憂慮，也為穀物價格帶來支持。3月穀物價格按月上漲17.1%，創歷來新高。

即使戰事爆發前，糧食價格已承受很大通脹壓力。惡劣的天氣影響到去年的糧食收成，加上疫情過後消費者的需求急劇反彈，令食品價格攀升。世界銀行此前警告，食品價格上漲可能對中低收入國家造成持久損害，並可能導致數百萬人陷入貧困。

（綜合報道）

[國際金融]