資金轉避險 美匯指數曾高見100 美10年債息升穿2.7厘 納指周五跌1.3%

明報記者 鄭智文

烏克蘭戰局未有轉機，促使美債息升勢未止，10年期國債孳息升至2.704厘，美匯指數亦微升至99.84，盤中一度高見100.19，為自2020年歐美爆發疫情以來首次破百。油價亦再上漲，布蘭特期油與紐約WTI（西得州中質原油）期油均升逾2%，收各報每桶102.78美元與98.26美元。金價亦見走高，升0.8%至每盎司1945.8美元，反映避險情緒持續。

高盛經濟學家：儲局須加息至4厘以上

除了政局陰霾不散外，最近公布的美國聯儲局議息紀錄態度較進取，使股市籠罩加息陰影，令一眾高估值科網股受壓，拖累納指上周五挫186點或1.3%，收報13,711點，為美股三大指數中表現最差；當中Tesla（美：TSLA）跌幅最深，挫3%，亞馬遜（美：AMZN）挫逾2%；Google母企Alphabet（美：GOOGL）與Netflix（美：NFLX）亦跌近2%，蘋果（美：APPL）跌1.2%，facebook母公司Meta（美：FB）則微跌0.3%。道指與標指表現則相對較好，均先跌後彈，道指更一度高見34,908點，收報34,721點，升137點或0.4%。標指上落不大，微跌11點或0.3%，收報4488點。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius分析，目前美國經濟過熱，聯儲局可能需要加息至4厘以上，才使經濟降溫，但強調此數字並非高盛預期水平。他又稱，面對40年來最熱的通脹和1950年代以來最強盛的勞動力市場，聯儲局需要些花招才能軟着陸。

分析：內地傳降準 科網股勿太淡

受外圍不利因素持續籠罩，港股ADR（美國上市預託證券）指數跟跌85點，當中中概股跌幅較明顯，阿里巴巴ADR挫逾2.2%，折算收報101港元，騰訊派京東（9618）實物股作特別息後，欠缺因素支持股價，其ADR亦跌近1%，折算低見約366港元。

時富財富資產管理顧問黎永良表示，一般周一中概股表現都受周五美股走勢影響，預料會低開，若無特別消息支持，相信科網股走勢偏弱，拖累港股表現。他指內地傳出有機會降準，若消息屬實，或有助一眾科網股反彈，暫對其走勢未有看得太淡。