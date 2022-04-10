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王石伙亞投基金發起SPAC申港上市

標籤：經濟

【明報專訊】萬科企業（2202）創始人及名譽主席王石，聯同曾經在高盛任職高層的劉二飛為首之亞投基金管理，共同發起SPAC（特殊目的收購公司）深石收購企業（Destone Acquisition Corp.），並且已經入表在港上市，深石計劃物色以亞太區為基地的綠色科技及環保消費品領域的企業，進行收購。

翻查深石申請上市的初步招股文件顯示，現時王石及亞投，在深石分別持股65%及35%。截至3月21日，亞投在管的資產規模超過15億美元。王石及劉二飛會分別在深石擔任主席及董事兼首席執行官。深石將物色有助於向淨零碳經濟轉型的城市科技、電動車、房地產科技、清潔能源、物聯網等相關的綠色科技，以及不限於數字服務、健身與娛樂、運動娛樂、服裝、食品與飲品，以及家居產品等環保消費品與服務領域，去物色合併機會。截至去年底止7個月，深石的負債淨額為320萬元，並已獲發起人提供1000萬元無抵押貸款，及先後獲提供30萬美元及743萬港元承兌票據融資，支持運作所需。是次深石上市，保薦人為摩根士丹利。

彭博：知乎本月22日

來港第二上市

此外，在美國上市的中概股知乎（美：ZH），有意在港第二上市。根據彭博報道，知乎擬在4月14日定價，並且在4月22上市。其現有多家股東包括啟明創投、私募基金賽富旗下SAIF IV Mobile Apps（BVI）、CTG Evergreen Investment XX等，擬出售2600萬股的知乎A類股份，藉此套現1.33億美元。