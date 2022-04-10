王石伙亞投基金發起SPAC申港上市

翻查深石申請上市的初步招股文件顯示，現時王石及亞投，在深石分別持股65%及35%。截至3月21日，亞投在管的資產規模超過15億美元。王石及劉二飛會分別在深石擔任主席及董事兼首席執行官。深石將物色有助於向淨零碳經濟轉型的城市科技、電動車、房地產科技、清潔能源、物聯網等相關的綠色科技，以及不限於數字服務、健身與娛樂、運動娛樂、服裝、食品與飲品，以及家居產品等環保消費品與服務領域，去物色合併機會。截至去年底止7個月，深石的負債淨額為320萬元，並已獲發起人提供1000萬元無抵押貸款，及先後獲提供30萬美元及743萬港元承兌票據融資，支持運作所需。是次深石上市，保薦人為摩根士丹利。

彭博：知乎本月22日

來港第二上市

此外，在美國上市的中概股知乎（美：ZH），有意在港第二上市。根據彭博報道，知乎擬在4月14日定價，並且在4月22上市。其現有多家股東包括啟明創投、私募基金賽富旗下SAIF IV Mobile Apps（BVI）、CTG Evergreen Investment XX等，擬出售2600萬股的知乎A類股份，藉此套現1.33億美元。