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「有型有格」的營銷內容

數碼營銷勢不可擋，這幾年品牌投放在數碼及社交媒體營銷的資源增加了，所以內容的質素提升了不少。不論是市場營銷部門自家製，或是找來專業的團隊製作，普遍營銷人員數碼營銷知識提升，對品牌對業界絕對是一件好事。

社交媒體內容要有格

品牌內容「有型」但不等於一定「有格」，雖則說內容質素有所提升，但所見的普遍是圖片或影像質素的提升，這當然比純粹「玩一下」社交媒體新功能有深度。但普遍應流於傳統媒體由上而下(Top-down)營銷訊息傳達。品牌要「有格」，就是本身就要當品牌是一個人，有其個性、性格、說話語調等等。

品牌玩得真誠

Snapchat在年輕一代紅透半邊天的社交媒體平台，最近出了一份研究報告，對於要開拓年輕新一代市場的品牌，或是要知道品牌在新世代平台要如何發展，都值得參考。其中「真實性」是重點中的重點，年輕用戶在社交平台上分享他們真實的一面，可以是生活上做的趣事，或者是慶祝和分享一瞬間的事情，也可以是分享與身邊人的關係或是單純發表自己的感覺。他們也同樣地期待看到朋友分享類近的內容。品牌要在社交媒體融入受眾，不要以為俾得起廣告費就夠，受眾「看到」跟「接受」是兩碼子的事。

突破限制的可能性

品牌要有其個性(Brand Persona)本來對讀市場學的營銷朋友不應該陌生，只是在社交媒體內容執行時，大多忘卻了只集中於有什麼產品服務訊息要傳達。或是走另一個極端，「為抽水而抽水」卻忘記了是否合乎品牌本身個性或是價值。取其平衡，融入目標受眾日常對話，做到「有feel啱傾」。這一點一些中小企和小型品牌限制比較少，往往比國際品牌更有彈性做得更好。但香港的Marketer也值得思考，限制是否「自己比自己」，因為很多國際品牌在國際社交媒體上除了製作高質素內容，早就同時製作更親民的互動內容取其平衡。

圖片來源：The Snapchat Generation 2022截圖

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com

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