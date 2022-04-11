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首批零售綠債月底前推 最多200億

【明報專訊】本港首批零售綠色債券早前因疫情押後推出，財政司長陳茂波昨日表示，該批由政府發行的綠色零售債券，預期將於本月底前推出接受認購。陳茂波表示，今次零售綠債發行規模最多可增至200億元，最低年息率則因應息口上升，將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎。

最低年息率升至2.5厘

陳茂波昨日發表網誌，指今次零售綠債發行額是150億元，並可按認購情况加碼至最多200億元，主要是將上個財政年度暫時押後的60億元發行額度，與新一個財政年度新額度合併處理。綠色債券所募集的資金，將投入符合綠色要求的政府基建等相關項目。

陳茂波提到，首階段5000元的消費券已於上周開始發放，指市面消費氣氛有所改善，又指他注意到不少商戶所提供的優惠有效期頗長，個別甚至預留後續優惠，冀保持顧客消費熱度，期待着疫情進一步受控及社交距離措施放寬後，市民可以更盡情地消費，加大經濟復蘇的力度。

他指出，發放消費券的好處是在保持使用靈活度的同時，最大程度將資金鎖定在本地的經濟體系中流轉，並鞏固和進一步深化電子支付的使用和應用，在推動數字化之餘，亦為中小企帶來更多商機。

陳茂波表示，留意到愈來愈多小商戶探索以至開拓網上銷售模式，透過「網上推廣+電子支付+物流配送」模式開拓新商機；也有愈來愈多的餐廳讓食客透過用手機下單，甚至為日後的手機同步結帳做測試。

稱消費券助中小企推動數字化

他指出，商業營運模式的轉變，往往帶來更大的效益及彈性，創造空間孕育更多的服務創新和變革。在本港數字化經濟發展的進程中，消費券發揮了助力和加速的作用。除了大家能直接受惠外，它亦同時借助大家的消費力量，加速推動經濟數字化發展。