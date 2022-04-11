moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美下半年通脹料回落 儲局或減慢加息

【明報專訊】美國聯儲局今年收緊貨幣政策的力度及速度，是全球金融市場的關鍵變數，當局上月開始加息0.25厘後，目前市場預測下月議息會議將加息幅度倍增至0.5厘，跟着在本年餘下每次議息會議亦會加息（見圖1），並且將開始縮減資產負債表規模（見圖2）。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，雖然聯儲局下月加息0.5厘的機會頗大，但美國通脹下半年或顯著回落，屆時加息步伐亦會放緩，「我覺得大家現時不要過於武斷，估計聯儲局年底前一定會持續加息，因為它也要按最新經濟數據調整」。

許長泰指出，很多市場參與者都是人云亦云，「市好唱好，市衰唱衰」，例如不少投資者在港股近月已跌至多年低位後始對後市看淡，而隨着聯儲局今年以來言論轉趨鷹派、指要大幅加息以紓緩通脹壓力，有市場人士便預測當局將連續多次加息半厘，他則認為要細心分析數據作預測。

「我覺得聯儲局在5月加息半厘機會頗高，甚至6月仍有可能再加息半厘，但是否一直至今年底仍會不斷加息呢？當然，聯儲局根據現時資訊所作的預測的確是這樣，但假如美國消費物價指數（CPI）在今年下半年由現時約8%升幅回落至4%，當局加息的步伐及迫切性可能便會稍為降低。」

加息不利高估值股

納指料跑輸道指標指

許長泰認為，投資者也應着眼於聯儲局加息的影響，就美國、中國及全球股市而言，估值偏高的股票在加息環境下所受負面影響的確比較大，故此，以美國科技股為主的納指年初至今表現一般，「債息上升很明顯不利納指，這是很明確的關係」。

事實上，隨着美國10年期國債孳息率由去年底1.5101厘急升至上周五收報2.7厘，期內美股道指、標指及納指分別下跌4.45%、5.83%及12.36%，納指跌幅在三大指數中屬最大。

料美GDP今明兩年續增長

至於早前美國2年期國債孳息率曾迫近10年期國債孳息率，令「短息高於長息」，預示當地經濟即將出現衰退，許長泰指出，過去市場出現上述「孳息率倒掛」的情况，跟着並不一定會出現經濟衰退，可見它並非很準確的預測指標，尤其是過去兩年聯儲局以量寬（QE）積極買債扭曲了市場正常運作。

事實上，根據摩根資產管理預測，美國GDP今年按年增長逾3%後，明年即使增長回落，仍增長逾2%（見圖3），也就是說，摩根認為經濟衰退在今明兩年均不會出現。

內地減息降準 A股或成避風港

雖然美國聯儲局加息令當地股市受壓，但許長泰相信，這對中國股市（包括本港及內地股市）影響卻未必同樣直接：「當然，本港股市也受全球資金流的影響，但內地始終有一定程度的外匯管制，所以內地股市與全球股市的關連性並非這麼高；尤其是內地現時處於減息降準的寬鬆貨幣政策周期，所以在某程度上若你很擔心美國加息令全球股市有震盪的話，我覺得內地A股，甚至港股反而屬避風港，因為內地貨幣政策與美國貨幣政策不一樣，尤其是A股受全球資金流影響不大。」

許長泰續說，過去兩三年受地緣政治等眾多因素影響，很多環球投資者在中國股市的投資部署均比較保守，持有倉位對比其他市場亦沒有這麼進取，故他相信，即使萬一美國持續加息，令全球資金離開新興市場股市，有關資金離開中國股市的幅度亦不會像其他股市般明顯。

料內地GDP明年增長勝今年

值得注意的是，摩根資產管理預測中國GDP今年按年增長約5%後，明年增長將加快至5.3%左右（見圖3），相信這也是支持中國股市向好的另一重要因素。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]