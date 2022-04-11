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牙博士疫下嚴控成本保盈利 集中資源吸中產客 毛利率55%勝同業

【明報專訊】繼瑞爾集團（6639）後，再有內地連鎖口腔服務商來港上市。於華東區地區有領先地位的牙博士上月底再向港交所提交上市申請。「以牙比牙」，瑞爾和牙博士都是走中高檔路線，雖然不論市場份額及收入規模，瑞爾都略勝一籌，但瑞爾仍未見盈利，而牙博士卻已年年賺錢，未知能否憑此再吸引投資者的青睞。

撰文：旻晞

說要再吸引投資者青睞，是因為近期在本港上市的口腔服務同業，股價表現乏善可陳，上文提及的瑞爾自上月底掛牌以來，股價大部分時間於招股價以下；另一同業時代天使（6699）股價今年以來累積跌逾五成。但可能單純是因為碰着大市調整，今年以來（截至上周四止）恒指下跌近7%，同期於主板掛牌的13家新股，雖有6家首日掛牌能有升幅，但股價目前仍能「浮水」的僅餘下3家。

故先不要蓋棺定論，不妨先認識牙博士的業務。據灼識諮詢報告，就2020年總收入而言，牙博士是中國第五大民營口腔服務集團，佔全國市場份額0.9%，早前上市的瑞爾則以1.4%排行第四。不過若按全中國中高檔民營口腔品牌市場計，牙博士則以5.9%市佔率排行全國第二大，領先排行第四的瑞爾（4.4%）。

華東為根據地 佔中高檔市場12%

牙博士以華東為主要根據地，於當地中高檔次市場佔有率達12%。目前於華東地區擁有多達31家口腔服務機構，覆蓋蘇州、南京、上海及溫州等華東地區主要城市，於區內中高檔民營連鎖口腔服務市場份額達12%，位居第一，提供綜合口腔服務，包括種植服務、正畸服務及綜合口腔服務，當中以種植服務為最大收入來源，佔去年收益的45%。

實行專業分工 營運效率高

根據灼識報告，牙博士的競爭優勢在於享有行業內較高的毛利率，達55%，作為參考，瑞爾毛利率大約介乎10%至24%不等。集團解釋，毛利率較高主要得益於高營運效率，包括對口腔服務全流程的管理，於供應鏈管理、獲客、診療、優質服務等核心經營環節實行專業化分工。

不如更直接簡單說：牙博士更集中資源於人口密集度高、中產階級集中地華東市場。該報告預計2020至2030年華東地區口腔服務市場複合年增長率達13%，至2030年規模達2125億元人民幣；同時集團旗下診所規模採取「中庸之道」，以「標準診所」（即每店牙椅數量介乎11至18張）為主流，優點是避免設立大型口腔醫院的高資本投入，又同時擺脫小型診所盈利空間有限的問題。

「標準診所」模式 增盈利空間

目前新開的門店診所，僅需平均7個月達到盈虧平衡，21個月收回投資。更重要的是，集團主攻毛利率較高的種植及正畸口腔服務，去年兩者業務合共佔總收入的67.5%，收入佔比屬行業內最高，成為推動集團毛利率高企的主要原因。

最後要問，你看牙醫時會戴口罩嗎？牙醫便會。所以，新冠疫情對口腔服務行業帶來最直接打擊。牙博士於2020年初新冠疫情最嚴峻時，便有25家門店曾停業兩個月多，但即使如此，集團透過嚴控開支，令2020年盈利仍能保持上升（見圖），例如該年銷售及營銷開支下跌近兩成。

那麼，目前內地疫情嚴重，尤其是上海，今年業績會如何？初步招股文件暫時未有交代截至今年3月19日止，集團業務有否受到新一波疫情影響，或者要靜待集團正式開展招股時，才能透露更多信息。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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