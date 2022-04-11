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Deliveroo擬拓網上超市業務

【明報專訊】第五波疫情爆發，令港人在網上購買新鮮食品及日常用品需求大增，再度成為外賣平台新戰線。據本報記者發現，前年已開始與百佳、馬莎等零售商推出「生活百貨」服務的外賣平台戶戶送（Deliveroo），上月底提交「戶戶超市」、「DELIVEROO HOP」等商標註冊申請。據申請表述，似乎計劃進一步開設提供生活雜貨、甚至生鮮食品的網上超市服務，與同業HKTVmall、pandamart等爭奪市佔率。

註冊「戶戶超市」料鋪路攻港

本報曾就開設網上超市業務向戶戶送查詢此事，發言人未有正面回應，僅稱如有任何消息，將適時公布。

據資料顯示，戶戶送母企RooFoods（英：ROO）上月提交一批商標註冊申請，服務說明包括「與食品、雜貨和家居用品等有關的零售及線上零售服務」，以及「食品、雜貨、熟食等的快速送貨服務」。當中，「DELIVEROO HOP」也跟戶戶送在英國推出的快速雜貨配送服務同名，相信今次在港申請商標，是為引入服務到港鋪路。

根據招聘網站顯示，戶戶送目前就「Deliveroo HOP」開放3個空缺，聘請包括「店務助理」、「店務經理/助理經理」及「倉務經理/助理經理」，反映「戶戶超市」應該設有倉儲中心，運作模式類似香港科技探索（1137）旗下的網購平台HKTVmall，甚至可能設有O2O門店作零售或自取。

正招聘店務員及倉務經理

總部位於英國的RooFoods，去年9月宣布跟當地連鎖超市Morrisons合作，以「幕後店」（dark store）的形式在倫敦市中心推出快速雜貨配送服務「Deliveroo HOP」，客戶下單短短10分鐘內，已經能夠提供配送服務。資料顯示，目前Deliveroo HOP正跟英國約4600家雜貨店合作，提供約2000款產品，當中包括紅酒、即食餐點、生鮮魚和肉等。