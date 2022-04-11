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上海封城暫停營運 正榮1.6億債息違約

【明報專訊】內房股正榮地產（6158）昨日公布，受上海近期因應疫情實施封城影響，公司部分營運已告暫停，令集團兩筆合共約2042萬美元（約1.59億港元）債券利息無法在寬限期完結前繳付，已構成違約；並預告另有3批債券利息合共約3258.13萬美元（約2.54億港元）亦可能到期無法付款。

正榮表示，集團兩筆在分別在2020年5月及2021年6月發行債券，支付利息寬限期已屆滿，金額分別約835萬及1207萬美元，已構成違約。另外3筆利息寬限期分別在4月10日、4月14日及5月14日屆滿，集團料無法支付分別約1286.25萬、830萬及1141.88萬美元利息。

此外，正榮另有一筆在2022年4月到期、年息5.98厘美元債將於4月13日到期，但同樣預期可能無法如期償還其剩餘未償還本金額約2336.1萬美元或其利息，其中利息將獲得30日寬限期，本金則無償還寬限期。

集團表示，無法支付利息主要由於過去數周上海實施封城，公司部分營運已暫停，推遲銷售及資產處置進度。除地產市場環境、金融環境等因素外，上海封城的規模及持續時間無法預料，進一步收緊集團流動資金。公司表示，正盡最大努力履行所有債務義務，並相信倘若在目前疫情下獲給予更多時間安排付款，相信可以完成償債責任。