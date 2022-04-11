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印尼最大科企GoTo今掛牌 盈拓持股市值70億

【明報專訊】印尼最大科技公司GoTo將於今日在印尼證券交易所掛牌，集資11億美元（約86億港元），為今年全球集資額最高的IPO之一，GoTo上市市值約280億美元，規模為當地第四大上市公司。據彭博報道指出，以上市定價計算，電盈（0008）主席李澤楷旗下盈拓持有的GoTo股份市約9億美元（約70.2億港元）。

彭博報道指，按GoTo股份定價計算，李澤楷擁有的股份價值9億美元（折合約70.56億港元）；根據彭博億萬富翁指數，李澤楷淨資產達約50億美元（約390億港元）。報道又指，李澤楷和GoTo發言人都拒絕評論。

翻查資料，GoTo由印尼兩大初創公司、召車和外賣平台Gojek及電商平台Tokopedia去年合併而成。根據招股文件，GoTo上市前，阿里巴巴（9988）及軟銀集團分別持有9.16%及9.02%股權，持股價值合共逾50億美元。至於李澤楷旗下盈拓此前曾參與Tokopedia多輪融資，合併後持股已降至少於5%毋須披露。

李澤楷續增東南亞投資

李澤楷近年一直加大東南亞投資，包括在2019年，李澤楷旗下富衛集團（FWD）以30億美元收購一間泰國保險公司，並與越南最大銀行簽訂15年人壽保險分銷協議。2020年，他再收購PT Bank Rakyat Indonesia人壽保險公司約30%股權。另他與PayPal聯合創始人Peter Thiel成立一家收購公司，在東南亞尋找收購機會。