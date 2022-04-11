moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

澳門貴賓廳幾近「清零」 業界：博企暫停洽合作

【明報專訊】澳門貴賓廳業界自去年底周焯華被捕起陷入巨大震盪，資深博彩從業員林繼光表示，隨着澳門黃金集團結束在新葡京貴賓廳業務，以及附屬於澳門置地廣場娛樂場的海神皇殿貴賓會亦已結束營運後，澳門已再無傳統貴賓廳營運，意味已幾近「清零」。另業界正待澳門就規管中介人法律提供更清晰定義，個別博企原先醞釀與中介人討論新合作模式，目前亦已叫停。

業界冀新博彩法能有更清晰定義

林繼光指出，由於業界正等待新修訂的博彩法有更清晰定義，因此六大持牌博企目前亦不再派專責人員負責接待貴賓客人。據他理解，即使早前有美資賭場擬再與中介人討論新合作計劃，目前亦已暫停，甚至有個別賭廳曾經研究改以「公司廳」形式運作，惟在目前經營環境下，賭廳很大程度是依賴佣金作為唯一收入來源，改以公司廳營運能否應付營運成本，令人成疑。

雖然現時個別美資賭場如金沙中國（1928）旗下賭場仍設有客人計劃，供貴賓博彩客戶以類似自助形式登入及參與落枱下注，惟林繼光指出，這類計劃一般沒有提供「疊碼」服務（即借出不可換成現金的「泥碼」），只確保貴賓博彩個人一人下注、一人取回賭款。就算不少博彩公司劃有地方營運及提供人手開發公司廳，但始終欠缺貴賓廳的中介人及後勤配套，因此服務水平仍有距離。